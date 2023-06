107 ans pour une résidente de Saint-Philippe-de-Néri

Mme Françoise Chamberland, résidente de Saint-Philippe-de-Néri depuis toujours, a fêté le jeudi 29 juin dernier ses 107 ans.

Lors d’une petite fête célébrée à la Résidence Marquis, située dans la même localité, et qui est une ressource intermédiaire spécialisée pour les personnes souffrant de pertes cognitives, Mme Chamberland était entourée de membres de sa famille, d’amis, ainsi que du personnel de l’établissement. Née en 1916, la fêtée est la dernière de sa génération qui est toujours de ce monde.

La centenaire a donc eu droit à un gâteau, à des cadeaux, ainsi qu’à beaucoup d’attention venant de la part du personnel de l’endroit.

« Nous mettons beaucoup l’accent sur le moment présent pour nos résidents, avec une ambiance familiale. Ici, le contact est primordial et on vise beaucoup l’interaction positive. On offre même des séances de zoothérapie à nos résidents, ce qui leur fait le plus grand bien », a déclaré Mme Isabelle D’Anjou, directrice de la Résidence Marquis.