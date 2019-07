Cure d’embellissement pour le parc intergénérationnel de Saint-Philippe-de-Néri

Une vingtaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour offrir une cure d’embellissement au parc intergénérationnel de Saint-Philippe-de-Néri. Photo : Courtoisie.

Samedi 13 juillet, une vingtaine de bénévoles, dont le maire et quelques conseillers, ont plongé les mains dans la terre pour la corvée d’embellissement du parc intergénérationnel de Saint-Philippe-de-Néri.

Plantation de vivaces colorées, pose de gazon, réaménagement des airs de repos, finalisation de l’installation du nouveau terrain de pétanque et construction d’un escalier menant au belvédère sont quelques-unes des réalisations de cette journée de corvée.

Cet effort collectif et harmonieux témoigne de la volonté des Philippéens et Philippéennes de s’unir pour resserrer les liens au sein de la communauté entre les gens de différents horizons et générations, en plus de donner fière allure à la municipalité en vue de son 150eanniversaire de 2020.

« En mon nom et en celui du conseil, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris part à cette belle journée de corvée. L’engagement des Philippéennes et Philippéens à prendre soin de leur milieu de vie est une grande source d’inspiration pour toute notre communauté », déclare le maire, Frédéric Lizotte.