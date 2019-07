Fondation André-Côté : Nancy St-Pierre présidente d’honneur du concert des familles

Nancy St-Pierre. Photo : Courtoisie.

La Fondation André-Côté est heureuse d’annoncer que Mme Nancy St-Pierre a accepté la présidence d’honneur du 12econcert-bénéfice des familles qui aura lieu le samedi 5 octobre prochain. Mme St-Pierre contribuera sans aucun doute au succès de cette activité.

Directrice des relations d’affaires au bureau de Financement agricole Canada à Rivière-du-Loup, commissaire à la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy St-Pierre est une femme engagée et impliquée dans sa communauté. La Fondation André-Côté se considère choyée d’avoir une présidente d’honneur qui pourra contribuer à l’amélioration des services de réconfort que procure l’organisme aux familles éprouvées par le cancer ou une maladie incurable.

« La mission de la Fondation me touche beaucoup et c’est important de garder cet organisme vivant dans notre région. Dans un contexte où les services de proximité doivent être protégés, je suis très heureuse de m’impliquer à cette belle cause », mentionne-t-elle.

Grâce à ce spectacle-bénéfice, les administrateurs continueront de tout mettre en œuvre afin de permettre aux familles qui sont confrontées à la maladie d’avoir accès à des services qui contribuent à maintenir à un niveau optimal leur qualité de vie et leur mieux-être. La population sera invitée, en août prochain, à une envolée de papillons symbolique lors de la conférence de presse où seront dévoilés les noms des 21 personnes honorées lors de ce concert. Les billets seront en vente dès septembre.