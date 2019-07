La berce du Caucase : exotique, envahissante et dangereuse

Des plants de berces du Caucase retrouvés dans la région. Photo : Courtoisie.

La berce du Caucase est présentement en floraison impressionnante, moment crucial de détection de nouveaux sites avant la production de graines qui occasionnerait plusieurs années d’éradication. Cette plante exotique envahissante se répand rapidement, nuisant ainsi aux plantes indigènes de notre flore locale.

Rappelons que la berce du Caucase représente un risque pour la santé, au contact de la peau et activée par le soleil, la sève peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures au 3e degré. OBAKIR participe actuellement à deux projets régionaux afin de contrôler et de supprimer cet envahisseur, au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches.

Également, depuis 2016, OBAKIR travaille de concert avec les municipalités aux prises avec cette plante. La sensibilisation permet la détection précoce des plants, facilite le travail d’éradication et limite la propagation. Également, une municipalité mieux informée permet de repérer de nouveaux sites. Les organismes de bassin versant (OBV) jouent le rôle de répondant, ils sont habilités à informer, éradiquer et agir pour lutter contre la berce du Caucase, et ce, gratuitement.

Si vous croyez être en présence de berce du Caucase, communiquez avec l’OBV de votre territoire. Pour le territoire d’OBAKIR : berce@obakir.qc.ca, 418 492-6135 poste 104 ou consultez le site Internet de l’organisme : Nos projets/Berce du Caucase.