L’expertise d’Inno-3B intéresse la NASA

David Brault, Martin Brault et Pierre Boulanger, confonfateurs d’Inno-3B. Photo : Courtoisie.

Spécialisée dans la fabrication et la distribution d’équipements automatisés d’agriculture verticale, l’entreprise Inno-3B de Saint-Pacôme s’envolera pour Cap Kennedy, en Floride, les 6 et 7 août prochains, à l’invitation de la NASA. L’objectif est de participer à une table de concertation visant à mieux définir les possibilités et les défis entourant l’implantation d’un système de production de plantes dans un environnement fermé et automatisé, sur la Lune ou dans l’espace.

David Brault, cofondateur d’Inno-3B désire demeurer terre-à-terre, même s’il avoue qu’il y a quelque chose d’excitant derrière cette invitation. « On ne s’attend pas à vendre un équipement à la NASA demain matin. En fait, ils sont qu’au début de leur concept », précise-t-il.

Ce concept, il consiste précisément à développer une façon de fournir des aliments frais aux futurs voyageurs de l’espace et ainsi soutenir des missions plus longues sans ravitaillement terrestre. Pour ce faire, la NASA cherche la meilleure façon de faire pousser des végétaux nutritifs dans un environnement fermé et contrôlé, aidé par des machines automatisées.

Grâce à un contact à l’université McGill, Inno-3B, fondée en 2014, se retrouve dans un petit club sélect d’une trentaine d’entreprises de partout dans le monde à avoir été sollicitée par la NASA pour participer à cet atelier sur l’application de l’automatisation et de la robotique aux systèmes de production de cultures basés dans l’espace.

« Il faut dire qu’il n’y a pas encore beaucoup d’entreprises dans le monde qui font précisément ce que nous développons depuis cinq ans », ajoute David Brault.

Marché en croissance

Installée dans l’ancienne église de Saint-Pacôme, Inno-3B travaille depuis maintenant deux ans à la commercialisation de ses équipements automatisés d’agriculture verticale, dans un marché que David Brault qualifie « en pleine croissance. » Parmi leurs clients, Avril Supermarché Santé à Laval qui a fait l’acquisition d’un système, sans oublier les Jardins du clocher, OBNL aujourd’hui propriétaire de l’église de Saint-Pacôme, où sera implanté un centre de production agricole intérieur fonctionnant avec la technologie d’Inno-3B. « Nous sommes aussi en discussion avec plusieurs autres clients potentiels au Canada et à l’international », mentionne David Brault.

Avec cette participation à l’atelier de la NASA, le cofondateur d’Inno-3B voit là une belle opportunité pour mieux faire connaître son entreprise et son expertise, tout en comprenant mieux ce qui se fait actuellement dans leur domaine à l’étranger. « L’invitation n’est pas tant prestigieuse qu’elle va nous apporter beaucoup de crédibilité dans notre milieu. Et qui sait, il n’est pas impossible qu’on ne soit pas amené à contribuer à quelque chose de plus concret avec la NASA dans le futur », conclut-il.