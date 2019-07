Marie-Fauve Bélanger en résidence de création à la Maison du Kamouraska

Marie-Fauve Bélanger. Photo : Courtoisie.

L’artiste visuelle Marie-Fauve Bélanger s’installe à la Maison du Kamouraska pour créer des sculptures inspirées des couleurs et des éclats lumineux des somptueux couchers de soleil. Jusqu’au 11 août, l’artiste est sur place en résidence de création pour travailler son matériau de prédilection : le plexiglass fluorescent. Le public est invité à venir à sa rencontre en visitant les lieux ou en participant aux activités organisées par Vrille | Art actuel.

Vrille | Art actuel accueille cet été trois artistes multidisciplinaires. Ce projet de résidence, sur le site exceptionnel de la Maison du Kamouraska, est réalisé en partenariat avec la Halte marine de la Grande-Anse et a pour objectifs la recherche, la production et la diffusion d’une œuvre qui s’insère dans un écosystème vivant et en constante transformation. En étroite collaboration avec les spécialistes en interprétation, Marie-Fauve Bélanger réalise une œuvre qui fera briller la nouvelle Maison et son milieu naturel unique.

Le vendredi 2 août et le jeudi 8 août, entre 13 h et 16 h, l’artiste sera sur place pour faire découvrir au public les matériaux et techniques de gravure qu’elle utilise pour constituer ses œuvres. Tous sont invités à contribuer à l’élaboration d’une œuvre collective à partir des formes et textures que l’artiste a recueillies dans le marais salé lors de ses sorties d’exploration avec la Halte marine. L’activité, d’une durée de 15 minutes, est gratuite.

Le vendredi 9 août, à compter de 17 h et jusqu’au coucher du soleil, aura lieu le vernissage des œuvres issues des quatre semaines de résidence de l’artiste. La rencontre aura lieu en bordure du fleuve où seront installées les sculptures en dialogue avec le paysage et la marée. Les œuvres seront présentées sur le site jusqu’à la mi-octobre.