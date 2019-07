Rivière-Ouelle : 35 ans du Comité d’embellissement

Le Comité d’embellissement de Rivière-Ouelle soulignera son 35eanniversaire sous le thème de la reconnaissance le 11 août prochain.

Dès 9 h 30, messe reconnaissance à l’église, suivi à 10 h 20 de la remise des reconnaissances provinciales de la fédération et à 10 h 30 d’un récital de Chantal Lévesque, soprano, et du guitariste Martin Morais. Un vin d’honneur et un banquet suivront par la suite à 11 h 45 à la Salle du tricentenaire. La remise des reconnaissances locales aura lieu à 13 h.

Billets en vente à la Fabrique de Rivière-Ouelle, à la Municipalité et auprès des membres du comité. Réservation obligatoire avant le 7 août.