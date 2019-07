Un Festival des champignons forestiers de plus en plus couru

Le comité organisateur du 5eFestival des champignons forestiers du Kamouraska. De gauche à droite : Pascale Dumont-Bédard; directrice générale de Promotion Kamouraska; Maryse Hénault-Tessier, responsable du développement au Groupement forestier du Kamouraska/Pourvoirie des Trois Lacs; Marie-Fleur St-Pierre, cheffe invitée; Perle Morency, copropriétaire du Café-bistro Côté Est; et Félix Prmeau Bureau, technicien chez Biopterre. Photo : Maxime Paradis.

Le Festival des champignons forestiers est de plus en plus couru, comme en témoigne la participation des gens au fameux banquet gastronomique tenu au Café-bistro Côté Est à Kamouraska. De plus, pour une première fois cette année, une cheffe invitée se joindra au chef local Kim Côté pour le concocter.

Ce banquet gastronomique six services offerts deux soirs, le vendredi et samedi, est depuis le tout début un des moments phares du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, dont la 5eédition se déroulera du 29 août au 2 septembre. Déjà, le banquet du vendredi soir affiche complet à un mois de l’événement. Quant à celui du samedi, les billets sont en vente en ligne au cote-est.ca/boutique.

Afin de livrer ce moment gastronomique unique dans la région, le chef du Café-bistro Côté Est Kim Côté et sa brigade se feront aidé de la cheffe invitée Marie-Fleur St-Pierre du restaurant Tapeo de Montréal.

« Depuis le tout début du Festival, c’est toujours des hommes qui ont cuisiné le banquet. C’est la première fois qu’une femme se joint à l’événement », indique fièrement Perle Morency, copropriétaire du Café-bistro Côté Est et membre du comité organisateur du Festival.

Forte de plus d’une quinzaine d’années en cuisine, Marie-Fleur St-Pierre travaille généralement avec les saveurs de la cuisine espagnole. Par contre, si la cheffe confie vivre une relation particulière avec le Kamouraska, elle avoue cuisiner rarement les champignons. Néanmoins, elle se dit excitée par le défi et compte bien se laisser guider par les arrivages frais du jour qui atterriront dans la cuisine de Côté Est. « Chaque fois que je viens au Kamouraska, j’ai eu une envie folle de cuisiner qui m’habite. Je vais me laisser porter par cette énergie et le côté improvisation que commande le Festival, étant donné qu’on ne sait jamais vraiment ce qu’on aura comme champignons. Ça colle parfait avec le type de cuisine que je fais, qui est moins dans la technique et plus dans le cœur », déclare-t-elle.

Précisons également que d’autres restaurateurs du Kamouraska ont accepté de mettre en valeur les champignons forestiers du Kamouraska sur leur menu cet été. Ceux-ci peuvent être découverts en consultant le guide touristique de la région.

Autres activités

Outre la gastronomie, le Festival des champignons forestiers promet de poursuivre dans la veine informative en offrant une série de conférences autour du champignon, organisées par Biopterre, et proposées sous le chapiteau installé dans la cour du Café-Bistro Côté Est à Kamouraska, le samedi 31 août. Ces conférences se dérouleront en parallèle du Marché des champignons prévu au même endroit et qui sera ponctué d’une démonstration culinaire offerte par Marie-Fleur St-Pierre et Kim Côté.

À la Pourvoirie des Trois Lacs, une série d’activités de découvertes des champignons forestiers et d’initiation à leur cueillette figurent à la programmation. Organisées par le Groupement forestier du Kamouraska, ces dernières auront lieu du vendredi au lundi.

Mentionnons également qu’un concours photo, en collaboration avec le Centre d’Art de Kamouraska, s’ajoute à la programmation cette année, tandis que celui de la cueillette du plus gros champignon homard, dont le record à battre est de 1 kilo, marque son retour. Pour en savoir davantage, consultez la programmation complète du Festival sur la page Facebook de l’événement.