350 personnes pour la 1re édition du Folk Fest

Le Winston Band lors du Folk Fest. Photo : Courtoisie.

Le Folk Fest du Rang 4 a surpris les organisateurs par l’intérêt qu’il a suscité pour sa première année. Environ 350 personnes provenant de partout au Québec ont mis le cap sur Saint-Joseph-de-Kamouraska les 2, 3 et 4 août derniers.

Certains venaient d’aussi loin que l’Abitibi—Témiscamingue, le Saguenay—Lac-Saint-Jean et l’Outaouais. À sa 1re édition, le Folk Fest du Rang 4 a clairement répondu aux attentes des organisateurs qui ont même refusé des gens à l’entrée.

« Comme ça se passait sur un terrain privé et qu’on voulait s’assurer de la sécurité des gens sur le site, on a limité notre accueil », indique François Gerardin, coorganisateur de l’événement et hôte de l’événement.

Toutefois, cette décision a malheureusement nui aux finances de l’événement, selon lui. « On ne fera pas nos frais cette année. L’an prochain, notre objectif serait de vendre 300 entrées payantes et de monter l’achalandage total à 450 personnes, incluant les artistes, les bénévoles sur le site et les enfants pour qui s’est gratuit », a-t-il ajouté.

Autrement, François Gerardin avoue que les festivaliers ont été conquis par le site, la programmation musicale et la cuisine préparée à partir de produits régionaux. Il précise même que l’ensemble de la fin de semaine s’est déroulé sans anicroche et que des policiers se sont déplacés spécialement pour le féliciter à cet égard, durant l’événement. « Plusieurs nous ont dit que c’était le plus beau “trip” de leur vie et ils nous l’ont bien rendu quand on voit l’état dans lequel ils ont laissé le site », déclare-t-il, mentionnant avoir ramassé à peine quelques déchets au terme du week-end.

Pour la 2e édition, les organisateurs désirent se constituer un OBNL qui sera en mesure d’aller chercher des subventions qui permettront de perpétuer le Folk Fest. De plus, un partenariat avec un maraîcher de la région serait dans la mire afin de mieux mettre en valeur les produits locaux dans les mets servis durant le festival. Un volet axé sur l’agriculture régionale doit aussi s’ajouter à la programmation.