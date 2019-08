Bonjour La Visite dépasse encore les attentes

Le comité organisateur de Bonjour la visite. Photo : Pierre-Luc Rivard.

La dernière édition du festival Bonjour La Visite de Saint-Pascal a une fois de plus dépassé les attentes des organisateurs. Dans les jours précédents le Festival, tous les accès en prévente avaient trouvé preneurs, une première en 17 ans.

Le succès ne pouvait qu’être au rendez-vous lorsque les organisateurs de Bonjour la visite ont constaté que les 500 bracelets donnant accès au site, durant toute la durée du Festival, s’étaient tous écoulés dans les jours précédents le début de la programmation qui s’est échelonnée du 1er au 4 août dernier.

« Nous n’avons pas encore fini de comptabiliser nos chiffres, mais les retombées risquent encore une fois d’être fort positives », indique Edith Lévesque, présidente de cette 17e édition.

L’événement qui se démarque depuis ses débuts avec un joyeux amalgame d’événements sportifs, de repas festifs et de soirées musicales courues a poursuivi dans la même veine, au grand plaisir des « visiteurs » qui ont répondu présents. « 250 personnes se sont déplacées pour le souper lasagne, 200 pour le 6 à 8 du jeudi, 500 pour le poulet BBQ et 640 pour le méchoui », de confirmer la présidente.

Seule ombre au tableau, le report des feux d’artifice qui devaient être initialement présentés le vendredi soir et qui ont été remis au lendemain, en raison d’un malentendu de l’artificier qui s’est tout simplement « trompé de date », mentionne Edith Lévesque. « Un des chanteurs du duo qui devait se produire le soir même sur scène a eu un petit ennui de santé et il a dû se rendre à l’hôpital. Heureusement, il se porte bien et le spectacle a pu avoir lieu quand même, grâce au guitariste restant qui a trouvé une chanteuse à la dernière minute pour l’accompagner », ajoute la présidente.

Malgré ces quelques avaries, Edith Lévesque avoue qu’ils ont pu être gérés efficacement grâce à un comité organisateur dévoué et expérimenté. Elle raconte même que cette efficience des bénévoles a permis de trouver une douche à un couple de Sherbrooke dans un appartement vacant de Saint-Pascal, alors qu’il campait en ville afin de participer aux activités de Bonjour la visite. « Quand on dit bonjour à la visite, c’est ça, c’est savoir bien accueillir les gens qui arrivent d’ailleurs », enchaîne-t-elle.

Heureuse de son expérience qu’elle qualifie d’enrichissante, Edith Lévesque cédera les rennes de la présidence de Bonjour la visite à Caroline Massé de CarMas Créations pour la 18eédition prévue l’an prochain.