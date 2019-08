Campagne Porte-à-porte 2019 de l’Association du cancer de l’Est du Québec

L’incontournable campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec se déroulera à la fin de l’été. Photo : Courtoisie.

Pour une 31e année, l’incontournable campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec se déroulera à la fin de l’été. Elle prendra son envol le 17 août pour se terminer le 30 septembre.

À cette occasion, plus de 1500 bénévoles démarcheurs sillonneront le territoire couvert par l’Association, soit 2275 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Tous partagent le même objectif : recueillir une somme de 180 000 $ afin de développer et de maintenir des services directs de qualité pour les personnes atteintes par la maladie et leurs proches.

L’an dernier, la campagne Porte-à-porte a démontré sans équivoque la générosité des gens de notre grande région en récoltant 170 736 $.