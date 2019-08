Défi Everest – La Pocatière : déjà un succès

Mme Isabelle Labrecque, responsable en chef du comité organisateur.

Le comité organisateur du Défi Everest – La Pocatière est fier de la réponse reçue du public. Un nombre d’inscriptions dépassant déjà les objectifs souhaités a été enregistré.

Effectivement, 401 inscriptions réparties dans 34 équipes sont actuellement comptabilisées sur le site internet. De ce nombre, on retrouve 21 Yétis, des jeunes entre 3 et 15 ans qui accompagnent un adulte. « Étant seulement à notre première année, je crois que nous pouvons être fiers de cet excellent niveau de participation qui se fait sentir également dans les pratiques du mercredi. Les marcheurs sont enthousiastes et toujours nombreux », souligne la responsable en chef, Isabelle Labrecque.

Cette dernière encourage d’autres personnes à se joindre à l’aventure puisque les inscriptions se poursuivent jusqu’au 28 août prochain. « Ce n’est pas encore terminé! Mais il ne reste que peu de temps pour former des équipes et s’inscrire. C’est également possible de se joindre à une équipe déjà existante. Vous pouvez communiquer avec nous si vous êtes seul et que vous souhaitez participer », précise Mme Labrecque.

Pour toute information, rendez-vous au www.defieverest.com et sélectionnez « La Pocatière » dans le menu déroulant à droite du logo sur la page d’accueil.