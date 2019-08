Élections partielles à venir dans Kamouraska-L’Islet

Photo : Element5 Digital (Unsplash.com)

Des élections partielles sont prévues bientôt dans deux municipalités de Kamouraska-L’Islet.

Il y aura des élections partielles cet automne à L’Islet suite à la démission de deux conseillers, MM. Alain Lord, siège # 1 et Denis Proulx, siège # 3. Le dépôt des mises en candidature débute vendredi 16 août et se termine le 30 août prochain. S’il y a plus d’un candidat par poste, le scrutin se tiendra le dimanche 29 septembre.

Suite à la démission du conseiller de Saint-Onésime-d’Ixworth Gilles Gagnon, des élections auront lieu dans cette municipalité. La date des ouvertures des mises en candidature sera du 23 août au 6 septembre et, si nécessaire, la date du vote par anticipation le 29 septembre et le jour du scrutin le 6 octobre.

À Saint-Pacôme, une nouvelle période de mise en candidature s’ouvrira le vendredi 13 septembre prochain pour se terminer le vendredi 27 septembre à 16 h 30 pour devenir conseiller. C’est la date limite pour déposer le bulletin de mise en candidature pour les postes de conseillers des sièges #2 (anciennement Alain Desjardins) et #6 (anciennement Nathalie Desroches). Si requis, l’élection par anticipation se tiendrait le dimanche 20 octobre prochain et le jour du scrutin serait le dimanche 27 octobre 2019.