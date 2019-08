Est-Nord-Est inaugure son nouveau bâtiment

Aperçu du nouvel espace d’accueil d’Est-Nord-Est. Photo : Maxime Paradis.

Attendu depuis 12 ans, le nouveau bâtiment d’Est-Nord-Est, résidences d’artistes a été officiellement inauguré le 7 août dernier à Saint-Jean-Port-Joli. Ce dernier accueille toutefois ses premiers artistes en résidence depuis un mois.

L’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs dignitaires, dont la députée-ministre Marie-Eve Proulx, le préfet de la MRC de L’Islet René Laverdière et le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron. Évalué à 3,1 M$, le projet total a bénéficié d’un apport financier 2,3 M $ provenant du programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, 600 000 $ de Patrimoine canadien, 200 000 $ du programme Mécénat Placement culture et un legs d’une valeur de 140 000 $ de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli qui comprend le terrain actuel et l’ancien bâtiment.

Imaginé par la firme Bourgeois-Lechasseur, grand gagnant du concours d’architecture organisé préalablement à la construction, le nouveau bâtiment d’Est-Nord-Est, résidences d’artistes reprend des éléments caractéristiques de l’architecture régionale et contemporaine, tout en proposant un environnement d’accueil chaleureux et épuré, marqué par une mezzanine, des puits de lumière et la présence d’une cuisine à l’entrée. Les studios-ateliers, utilisés par les artistes en résidence, sont quant à eux déployés vers l’arrière du bâtiment et sont également composés d’une mezzanine avec lit afin que chacun puisse créer selon son propre rythme de vie. Ces deux parties du bâtiment sont unies entre elles par deux ateliers partagés ainsi qu’un espace-terrasse gazonné où il est possible d’y admirer une œuvre en aluminium réalisée par l’artiste François Mathieu.

Résidences à l’année

Ouvert aux artistes en résidence depuis le 8 juillet dernier, le nouveau bâtiment d’Est-Nord-Est permettra désormais d’en accueillir même en hiver, un élément essentiel pour un espace créatif situé dans « pays nordique », de rappeler la présidente du conseil d’administration Michèle Lorrain.

De son côté, le maire Normand Caron croit qu’avec ce nouveau bâtiment, Est-Nord-Est, résidences d’artistes perpétue non seulement la tradition créative de sa Municipalité – celui-ci a été bâti sur le site de l’ancienne école de sculpture qui a fait la renommée de Saint-Jean-Port-Joli –, mais qu’il contribuera au rayonnement de la réputation du village à l’international.

« On s’attend à un achalandage accru, tant régionalement, nationalement qu’internationalement », d’ajouter plus tard Michèle Lorrain.

Déjà, des artistes du Canada, du Japon, des États-Unis et de la France on élu domicile chez Est-Nord-Est jusqu’au 30 août prochain.

Pour connaître la programmation complète des prochains mois et en savoir davantage sur les artistes en résidence, consultez le estnordest.org.