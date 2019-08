Ferblanterie Ouellet s’attaque au marché montréalais

La Ferblanterie Ouellet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Les produits de la Ferblanterie Ouellet de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se retrouveront bientôt sur les chantiers de la région montréalaise. Un partenariat développé avec un entrepreneur de ce secteur permettra à l’entreprise du milieu pocatois d’agir à titre de sous-traitant dans ses différents champs d’expertise.

Spécialisée notamment en ventilation, climatisation et chauffage, la Ferblanterie Ouellet avait déjà tenté sa chance dans la région métropolitaine au tournant des années 2000, mais la compétition féroce dans ce marché, à l’époque, avait forcé l’entreprise à battre en retraite à miser plutôt sur son marché régional où la demande était plus constante, de rappeler le propriétaire, Jean-François Ouellet.

« La donne à changer dans le domaine de la construction à Montréal. Actuellement, on manque de main-d’œuvre, et ça ouvre des portes à des entreprises implantées en région comme la nôtre », résume-t-il.

Avec ce nouveau partenaire, la Ferblanterie Ouellet fera donc de nouveau son entrée dans le marché à titre de sous-traitant. Néanmoins, c’est sous son nom que l’ensemble des contrats seront réalisés, de spécifier Jean-François Ouellet. « Nous ferons l’estimation, la fabrication et la gestion de projets, tandis que notre partenaire s’occupera de la pose. Il sera épaulé par une équipe d’une douzaine de travailleurs. Ça représente des économies majeures pour nous, car autrement, il aurait fallu envoyer de la main-d’œuvre d’ici sur les chantiers avec tout ce que ça implique comme frais », ajoute-t-il.

Des économies qui permettent donc à la Ferblanterie Ouellet d’être plus compétitive en sol montréalais, d’autant plus qu’elle n’a pas assumer les frais de gestion et d’implantation d’une usine et d’un bureau d’estimation dans la région. « C’est une occasion en or pour nous d’imposer notre nom dans un marché où environ 50 % de tous les contrats de construction au Québec sont faits », déclare Jean-François Ouellet.

Ce nouveau partenariat s’ajoute à plusieurs autres bonnes nouvelles pour la la Ferblanterie Ouellet qui seront officialisées bientôt, selon le propriétaire. Précisons qu’avec cette nouvelle percée dans le marché montréalais, la Ferblanterie Ouellet, qui emploie actuellement une vingtaine de personnes, estime qu’elle fera passer ce nombre entre 35 et 40 et réaliser un chiffre d’affaires avoisinant les 2 à 3 M $, seulement dans le marché montréalais, d’ici deux ans.