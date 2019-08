Festival des générations Aliments Asta : un succès répété pour cette 3e édition

L’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a tenu la 3e édition du Festival des générations Aliments Asta, du 9 au 11 août dernier. Photo : Courtoisie.

L’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a tenu la 3e édition du Festival des générations Aliments Asta, du 9 au 11 août dernier.

Le comité organisateur souhaitait réaliser une 3e édition mémorable. Le Festival des générations Aliments Asta s’est réalisé dans une température parfois peu clémente, mais les activités comprises dans la programmation du Festival se sont toutes déroulées comme prévu. Un grand nombre de festivaliers ont assisté au lancement des magnifiques feux d’artifice et des nombreuses autres activités pendant toute la fin de semaine.

L’ajout d’un tournoi de poker le vendredi soir a fait de nombreux heureux avec ses 72 participants. Le tournoi de Spike ball était de retour cette année avec 11 équipes qui se sont livré une chaude lutte jusqu’en finale, les gagnants étant Kevin Laquerre et Matthew Heppel. Neuf équipes de balle donnée mixtes se sont affrontées pour couronner une équipe championne, celle du Royal de Saint-Pacôme qui a affronté l’équipe des Recrues Transpro.

Le souper des ambassadeurs Desjardins — Pat BBQ du samedi soir a affiché complet. Lors de cette soirée, M. Zacharie Charest et l’Épicerie du Coin/Marché Richelieu ont été honorés, respectivement pour leur parcours d’hockeyeur et le service remarquable de même que les nombreux investissements qu’offre le commerce aux Alexandrins depuis de nombreuses années.

Les soirées spectacles des générations ont été au rendez-vous pour les plus grands, en allant du country à la musique pop, en passant par un hommage remarquable à Bob Bissonnette. Pour les plus petits, plusieurs activités étaient offertes telles que des jeux gonflables, du maquillage et les prestations de Charlot le clown.