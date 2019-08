InovaWeld poursuivra l’automatisation et la robotisation de ses installations

De gauche à droite : Bruno Morin, Etienne Côté, copropriétaire Cotech/Xmétal de L’Isle-Verte, Frédéric Jean, directeur général adjoint AMT Moulage de Saint-Cyprien, Diane Lebouthillier et Sylvain Hudon, maire de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

L’entreprise Technologie InovaWeld de La Pocatière poursuivra l’automatisation et la robotisation de ses installations grâce à une contribution financière non remboursable de 221 102 $ offerte par Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce chantier perpétuel dans lequel la PME s’est engagée depuis sa fondation en 2010 et qu’elle poursuit aujourd’hui aidera, entre autres, à pallier à la pénurie de main-d’œuvre rencontrée dans le domaine manufacturier.

Cette somme a été officialisée par la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier. Elle s’inscrit dans une enveloppe totale de 1,8 M$ destinée à trois entreprises du Bas-Saint-Laurent, dont Technologie InovaWeld.

Pour l’entreprise pocatoise, cette aide financière non remboursable permettra à l’usine d’améliorer sa productivité et d’optimiser sa capacité de production en faisant l’acquisition et l’installation d’une cellule robotisée pour former des couvercles, en plus d’un robot emballeur et d’un système automatisé de découpe.

« Ces investissements en automatisation et en robotisation permettent à InovaWeld de demeurer compétitif sur le marché », mentionne le président Bruno Morin.

En effet, l’usage de ces technologies combinées à une qualité de produit supérieure a grandement contribué à faire de Technologie InovaWeld le leader en fabrication de barils en acier inoxydable soudé au laser en Amérique, et cela, en moins de 10 ans, selon le responsable ventes et marketing de l’entreprise Michel Lévesque. De plus, le projet actuel d’automatisation et de robotisation doit permettre de pallier à la pénurie de main-d’œuvre à laquelle l’entreprise doit faire face. « Avec la nouvelle phase d’automatisation et de robotisation qu’on prévoit, notre désir est de garder notre équipe actuelle à temps plein et d’embaucher des employés saisonniers qui pourront s’ajouter lorsque la demande sera plus forte », ajoute-t-il.

Technologie InovaWeld a présentement une trentaine de travailleurs à son emploi. Par le passé, lors de certains sommets de production, plus d’une quarantaine travaillait pour l’entreprise située dans le parc de l’Innovation à La Pocatière. Rappelons que Technologie InovaWeld commercialise environ 45 barils différents en acier inoxydable, utilisés notamment dans le milieu acéricole, vinicole, pharmaceutique et nucléaire.