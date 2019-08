Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire dans la mire d’Aladin Legault d’Auteuil

Aladin Legault d’Auteuil. Photo : Maxime Paradis.

Le candidat investi pour le Parti libéral du Canada, Alain Legault d’Auteuil, se préoccupe de l’accès à internet haute vitesse et de la couverture cellulaire dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Il désire se pencher sur des solutions advenant son élection.

La plateforme de son parti pour le comté n’a toujours pas été adoptée, mais Aladin Legault d’Auteuil veut trouver des solutions aux problématiques d’accès à internet haute vitesse et de couverture cellulaire rencontrées dans la circonscription. Fort d’une expérience à l’international comme délégué commercial, il mentionne que l’Afrique connaît actuellement des taux de pénétration de ses réseaux cellulaires supérieurs à certains endroits, à ceux actuellement rencontrés dans plusieurs secteurs de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

« Je me promène dans le comté depuis un an et la connexion est variable d’un endroit à l’autre. Dans mon village natal de Saint-Épiphane, je n’ai aucun réseau et c’est la même chose à certains endroits sur l’autoroute 20. C’est très handicapant pour les travailleurs autonomes et les entreprises », résume-t-il.

Selon lui, des subventions afin d’aider les entreprises en télécommunications à développer leur réseau seraient une solution. Il pense de même pour l’accès à internet haute vitesse.

Cliniques

En ce qui concerne son adversaire conservateur Bernard Généreux, s’il reconnaît qu’il a réalisé plusieurs bons coups au courant de son mandat de député, comme les fameuses cliniques de passeport, M. Legault d’Auteuil estime qu’il a autant de chances que lui d’être élu le 21 octobre prochain. D’ailleurs, il avoue qu’il serait même prêt à reprendre l’idée des cliniques de passeport et de l’appliquer aux questions d’assurance-chômage et d’immigration.

« On est en pénurie de main-d’œuvre et les entreprises de la région sont de plus en plus nombreuses à vouloir accueillir des travailleurs étrangers. À défaut de s’immiscer dans le processus, comme la paperasse n’est pas toujours évidente à remplir, il pourrait être intéressant d’accompagner davantage les petites entreprises afin qu’elles puissent envoyer leurs demandes plus rapidement et que le traitement des dossiers soit ainsi diminué », conclut-il.