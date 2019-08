Invitation au vernissage de l’exposition « Et si? Système solitaire» de Marie-Chloé Duval

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de l’exposition « Et si? Système solitaire » de l’artiste Marie-Chloé Duval. Photo : Courtoisie.

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de l’exposition « Et si? Système solitaire » de l’artiste Marie-Chloé Duval, le jeudi 5 septembre, de 17h à 19h à l’espace Expo de la Mosaïque au 900, 6eAvenue, La Pocatière.

Originaire de la région, mais maintenant basée à Montréal, Duval revient en ses lieux d’origine pour présenter ses dernières créations. Primée de nombreuses fois au Symposium de Kamouraska en 2016, elle a depuis continué de plaire et de s’associer à plusieurs galeries du pays et d’outre-mer. Ses tableaux se caractérisent par de grands contrastes entre « le noir et le blanc, certainement, ou l’abstrait et le figuratif, le mouvement et la rigidité, mais aussi entre des éléments sombres de la réalité humaine et le point de bascule qui transforme en un caractère lumineux. »

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 14 octobre 2019. La salle d’exposition est ouverte en même temps que la bibliothèque : les lundis, mardis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, les vendredis de 13h à 16h, ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à midi.