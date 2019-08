Jean-Yves Fortin récipiendaire du Mérite diocésain

M. Jean-Yves Fortin et le vicaire général, l’abbé Simon-Pierre Pelletier. Photo : Courtoisie.

À l’occasion de la fête patronale de sainte Anne, le 26 juillet dernier, le vicaire général du diocèse, l’abbé Simon-Pierre Pelletier, a remis à M. Jean-Yves Fortin, diacre permanent, la Médaille du Mérite diocésain en reconnaissance pour les nombreuses années consacrées au service de l’Église diocésaine.

Comme la sainte patronne du diocèse, le récipiendaire de cette année a passé sa vie à soutenir les petits et accompagner les plus pauvres de la société. Car, bien avant d’être un homme d’Église, Jean-Yves Fortin a d’abord été un formateur auprès des jeunes élèves qui lui étaient confiés à titre d’enseignant ou de directeur d’école.

Déjà proche de l’Église et des valeurs évangéliques, Jean-Yves s’en est rapproché davantage lorsqu’à l’horizon, se profilait pour lui le temps de la retraite. Avec sa conjointe Louise, ils se sont engagés dans un processus qui a mené Jean-Yves à l’ordination à titre de diacre permanent.

Il y a près de quinze ans maintenant, le quatrième évêque du diocèse, Mgr Clément Fecteau, lui confiait le secteur de la Pastorale sociale. Parmi les dossiers qui lui étaient confiés, il y avait les Sociétés Saint-Vincent de Paul qui, grâce aux friperies et autres comptoirs, viennent au secours de ceux et celles qui ont de criants besoins d’aide. Comme responsable diocésain de la Pastorale sociale, Jean-Yves fut aussi appelé à marcher aux côtés de Centraide qui, par l’entremise de différents organismes, vient également en aide à ceux et celles qui éprouvent des difficultés à plus ou moins long terme.

De guide et d’accompagnateur auprès des plus jeunes, Jean-Yves a pris du galon et est devenu guide-accompagnateur pour les évêques diocésains avec qui il a sillonné les routes à titre de cérémoniaire à l’occasion des grandes tournées de confirmation. Ce travail de cérémoniaire, Jean-Yves Fortin l’a accompli durant plus de huit ans auprès de Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque émérite.

Enfin, depuis plusieurs années maintenant, plusieurs personnes du diocèse ont le plaisir de travailler aux côtés de Jean-Yves Fortin au sein du Conseil diocésain de Développement et Paix. Il s’agit d’un autre organisme qui, par les sous qu’il recueille à travers le Canada, vient au secours des pays de l’hémisphère sud dont les populations souffrent du manque de nourriture, d’eau potable et de tout ce qui fait qu’un être humain peut survivre.