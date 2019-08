La Microbrasserie Côte-du-Sud lance la nouvelle bière L’ADLS

De gauche à droite, Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny, et Maxime Laplante, directeur général de la Microbrasserie Côte-du-Sud. Photo : Courtoisie.

La Microbrasserie Côte-du-Sud lance une nouvelle bière en association avec Les Arts de la scène de Montmagny, afin d’offrir dès la rentrée aux amateurs de houblons une bière exclusive servie uniquement lors de ses spectacles : L’ADLS.

L’ADLS est une blonde douce peu amère et légèrement maltée. Facile à boire et désaltérante, il s’agit d’une bière de soif avec une teneur en alcool de 5 %. Son format de 473 ml est idéal pour en profiter tout au long des spectacles présentés au Cabaret Cogeco, à la salle Promutuel Assurance ou encore à la salle Edwin-Bélanger. Avec ses lettres rappelant les enseignes illuminés d’époque, l’étiquette de cette nouvelle bière colle à la peau de l’organisme, et se marie à merveille avec toute la ligne de la microbrasserie.

À la carte d’alcools offerts s’ajoutent également d’autres bières de la Microbrasserie Côte-du-Sud, comme la Grande voyageuse (blanche), l’Escarmouche (Session NEIPA) et l’Onontio (Double IPA). Cette offre viendra compléter la gamme de produits actuels qu’il est possible de consommer lors des spectacles des Arts de la scène.

Christian Noël, directeur général des Arts de la scène, explique : « Voir des spectacles à Montmagny, c’est investir dans l’économie locale, et pas seulement auprès des Arts de la scène, mais aussi auprès des autres commerces de la région. Il était donc naturel pour nous de s’associer à la Microbrasserie Côte-du-Sud afin d’offrir des bières brassées localement. » Maxime Laplante, directeur général à la Microbrasserie Côte-du-Sud, renchérit : « L’ajout de la bière L’ADLS et d’autres produits de la microbrasserie au comptoir-bar solidifient le partenariat avec Les Arts de la scène débuté il y a près d’un an. »

Rappelons que depuis l’hiver dernier, une nouvelle série de spectacles est présentée à la Microbrasserie Côte-du-Sud. Cette série reprendra à l’automne au cours des prochains mois avec Sara Dufour, un programme double avec Pierre-Hervé Goulet & Jordane Labrie, ainsi que Colin Moore.