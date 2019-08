Photo : Courtoisie.

La MRC de L’Islet lance La Matrice : Forger et marteler son identité,un projet culturel inéditquifera vivre une expérience unique d’implication sociale à un groupe de 14 jeunes de la région.

Ce projet, initié par la MRC de L’Islet, se veut une occasion pour les jeunes (18 à 35 ans) de réfléchir à leur milieu de vie et leur communauté à travers l’art. Cette démarche créative et humaine sera le moment pour eux de partager leur réflexion sur les éléments qui distinguent leur région et les raisons qui les rendent fiers d’y habiter.

Afin d’alimenter la réflexion des participants, des activités d’échange et de discussion avec des artistes et des acteurs du milieu seront organisées. Ces invités pourront, entre autres, partager avec le groupe leur propre vision quant à l’influence du territoire sur leur démarche ou leur occupation quotidienne.

De plus, la cohorte sera guidée par un médiateur culturel qui accompagnera les jeunes dans leur démarche artistique et leur présentera divers médiums d’expression tels que la sculpture, le formage, la captation vidéo, l’écriture ou autre, selon les forces et les aspirations de chacun. Des activités seront également organisées afin qu’ils puissent se réunir et développer une cohésion de groupe.

À la fin du projet, les jeunes auront réussi à matérialiser leurs idées à travers des œuvres et une démarche révélatrice. D’ailleurs, le processus de réflexion et de création du groupe sera documenté. Le tout sera diffusé sur les médias sociaux et permettra à la population de suivre les participants dans leur évolution.

L’œuvre tridimensionnelle et l’œuvre vidéographique issues du projet seront également présentées dans l’espace public et seront appelées à vivre de manière permanente sur le territoire ou en ligne. Elles pourraient également être présentées lors de festivals ou de manifestations d’art.

« Grâce à cette formule novatrice, nous souhaitons qu’il se crée des liens solides entre les participants et que le groupe de jeunes développe encore davantage leur sentiment d’appartenance envers leur région. Ce sera égale­ment l’occasion pour eux d’affirmer les préoccupations qu’ils ont pour l’avenir » explique le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière.

Deux acteurs culturels importants du milieu, Est-Nord-Est et Le Vivoir, se joignent au projet en offrant leur expertise respective et en présentant des pratiques artistiques professionnelles actuelles touchant diverses disciplines. Tout cela dans le but d’alimenter les réflexions et de développer le savoir-faire des participants.

Le projet se déroulera d’octobre 2019 à juillet 2020. Une première rencontre d’information est organisée le mercredi 11 septembre prochain à 19 heures au Vivoir de Saint-Jean-Port-Joli. Cette rencontre permettra de présenter la démarche et les différents intervenants aux jeunes intéressés par le projet. Deux activités-rencontres mensuelles seront organisées à compter du mois d’octobre 2019 dans différentes municipalités de la région. Les jeunes de tout le territoire sont invités à participer. Au-delà de ces rencontres structurantes aux deux semaines, les participants pourront décider de s’engager davantage s’ils le souhaitent.