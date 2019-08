L’atelier Les Jouets de bois est la proie des flammes

L’atelier Les Jouets de Bois Richard Emond de Saint-Roch-des-Aulnaies a été frappé par la foudre qui a occasionné un incendie, jeudi après-midi. Photos : Maxime Paradis.

Un incendie vraisemblablement déclenché par la foudre a causé d’importants dommages à l’atelier Les Jouets de bois Richard Emond de Saint-Roch-des-Aulnaies, jeudi après-midi. Heureusement, personne n’a été blessé.

Le feu s’est déclaré un peu avant 16 h 30 et a nécessité l’intervention d’une trentaine de pompiers des casernes de La Pocatière, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise et Saint-Aubert. Selon le directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, Stéphane Dubé, l’expertise permettra de déterminer la cause de l’incendie, toutefois, tout porte à croire que le brasier aurait été allumé par la foudre. « Elle serait tombée soit sur l’entrée électrique ou le poteau adjacent au bâtiment », de mentionner Stéphane Dubé.

Au total, les pompiers ont mis environ 45 minutes à maîtriser les flammes sous une pluie battante. La présence de produits accélérants à l’intérieur du bâtiment exigeait une approche défensive par l’extérieur, de préciser Stéphane Dubé.

Heureusement, personne ne trouvait à l’intérieur de l’atelier lorsque l’incendie s’est déclaré. L’estimation des dommages demeure encore à évaluer.