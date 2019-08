Le budget de Place aux jeunes au Kamouraska bonifié

Photo : Jens Johnsson (Unsplash.com)

Le programme Place aux jeunes en région, géré par l’organisme Projektion 16-35 au Kamouraska, voit son budget bonifié pour les cinq prochaines années. Une bonne nouvelle qui permet à l’organisme de souffler un peu, mais surtout de pouvoir faire davantage afin d’améliorer la rétention des migrants sur son territoire.

Cette bonification s’inscrit dans la foulée d’une annonce faite récemment par Place aux jeunes en région à travers le Québec, qui a vu son budget doublé par le gouvernement en passant de 17,5 M $ à 35 M $ sur cinq ans. « Pour nous, au Kamouraska, on passe d’un budget annuel de 45 000 $ à 60 000 $. Après plusieurs années sans bonifications ou ajustements, c’est une excellente nouvelle qui va nous permettre de souffler un peu », indique Édith Samson, directrice générale de Projektion 16-35.

Le gel des budgets pour ce programme provincial vécu par son organisme et plusieurs autres au Québec avait forcé Mme Samson à diminuer le nombre d’heures de son agent de migration ces dernières années. Depuis qu’elle a été informée de cette bonification, au début de l’été, elle avoue avoir immédiatement remédié à la chose en ramenant ce dernier à un horaire de 35 h/semaine.

« Ce qui est intéressant, c’est que cette bonification financière ne vient avec aucune condition, sinon celle d’aller chercher davantage d’argent dans le milieu pour compléter le budget », mentionne-t-elle.

Un élément qui n’a rien de nouveau de spécifier Édith Samson, puisque l’ancien financement annuel de 45 000 $ était déjà conditionnel à celle de trouver 9000 $ au sein du milieu kamouraskois. Cette somme passe cette fois à 12 000 $ afin d’obtenir le financement global annuel de 60 000 $. « Depuis deux ans, on avait déjà un très bon appui financier d’Emploi-Québec et de la MRC de Kamouraska à ce chapitre. Il nous resterait donc 3000 $ à trouver et on est confiant d’y parvenir », précise la directrice générale.

Plus de rétention

Avec ce budget bonifié pour les cinq prochaines années, Édith Samson estime que Place aux jeunes au Kamouraska pourra se consacrer davantage à un autre volet de sa mission, soit celle de travailler davantage la rétention des nouveaux migrants. « On organise déjà deux séjours exploratoires par année qui fonctionnent très bien. On ne voit pas la nécessité dans faire un troisième. Par contre, on va se pencher davantage sur les activités de rétention qui permettent aux migrants arrivés récemment sur le territoire de pouvoir réseauter davantage entre eux, ce qu’on ne pouvait plus vraiment faire, faute de moyens », explique-t-elle, ajoutant au passage que Place aux jeunes est responsable de 25 à 30 migrations annuelles réussies au Kamouraska ces deux dernières années.

Outre la rétention, Projektion 16-35 désire bonifier les séjours individuels pour celles et ceux qui n’ont pas l’occasion de joindre les séjours exploratoires à l’automne et au printemps et qui auraient décroché un entretien d’embauche auprès d’une entreprise du Kamouraska. D’ailleurs, Édith Samson mentionnait que d’autres sommes d’argent non redistribuées provenant de la bonification du budget du programme Place aux jeunes à l’échelle nationale pourraient servir à cette fin. « On a sondé l’avis des programmes Place aux jeunes au Bas-Saint-Laurent à savoir comment ces sommes encore non dédiées pourraient être utilisées. Unanimement, il a été suggéré de mettre en place un programme de bourses qui permettraient de rembourser les frais de déplacements de potentiels migrants sans-emploi désireux de découvrir la région lors d’un séjour. Reste à voir si c’est ce qui sera retenu », conclut-elle.