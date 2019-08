Le Club de golf Trois-Saumons fera l’acquisition de deux simulateurs de golf

De gauche à droite : Alain Bélanger, Gaétan Dubé, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, et René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet. Photo : Maxime Paradis.

Le Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli sera bientôt doté de deux simulateurs de golf qui permettront à l’établissement d’opérer toute l’année. Cet investissement de près de 75 000 $ vise, entre autres, à consolider la clientèle locale durant la saison morte.

Il y a déjà un bon moment que le Club de golf Trois-Saumons étudie différentes possibilités afin d’engendrer des revenus à l’année longue. Comme la majorité des clubs de golf au Québec, l’établissement a vu les revenus provenant de son membership annuel fondre comme neige au soleil.

« Avant, sur un budget de 400 000 à 450 000 $ par année, environ 300 000 $ provenaient des membres », de rappeler Gaétan Dubé, président du Club.

Aujourd’hui, la roue s’est inversée. Les principaux revenus d’opération sont tirés au 2/3 par l’achalandage touristique, de spécifier le secrétaire Alain Bélanger. Un achalandage qui engendre des retombées globales annuelles d’un peu plus de 700 000 $ pour Saint-Jean-Port-Joli et les environs, selon une étude réalisée ces dernières années par l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet. « Notre objectif, c’est de reconquérir notre « local » », ajoute le secrétaire du Club.

Pour y parvenir, le Club de golf Trois-Saumons a choisi de miser sur l’acquisition de deux simulateurs de golf qui seront opérationnels à l’année et qui permettront à l’établissement de garder ouvert son chalet d’accueil durant la saison hivernale. « Il y a déjà beaucoup de gens qui se rendent à Québec ou Lévis, en hiver ou au printemps, pour avoir accès à ce type de simulateurs. Mais là, comme on sera les premiers dans la région à en posséder, on va devenir une belle alternative pour les joueurs de golf de la région et de l’Est-du-Québec durant la saison morte », mentionne Gaétan Dubé.

L’investissement, qui avoisine les 75 000 $, est rendu possible grâce à une financière de 35 000 $ du Fonds de développement des territoires de la MRC de L’Islet et permettra l’embauche d’un directeur général qui veillera au bon fonctionnement du Club, mais qui aura également pour mission de rentabiliser cette nouvelle installation ainsi que la salle de réception, que le conseil d’administration souhaite voir louée davantage en hiver. « On s’attend à ce que les simulateurs soient très utilisés. Ailleurs où il y en a, ce qu’on voit beaucoup, c’est qu’ils ne servent pas seulement à la pratique pour les néophytes, mais aussi pour des habitués qui s’organisent des ligues en attendant que les terrains rouvrent de nouveau au printemps », explique le président.

Partenariat

De plus, comme l’acquisition des deux simulateurs nécessitera l’ouverture à l’année du chalet d’accueil du Club de golf, un partenariat avec le Domaine de Gaspé a été développé pour que les adeptes de ski de fond, de randonnée pédestre et de raquette puisse disposer d’un chalet où se restaurer et se reposer en hiver. « Le club de golf sera relié directement au Domaine de Gaspé par une piste », de mentionner Alain Bélanger.

Les deux simulateurs de golf doivent faire leur entrée au Club de golf Trois-Saumons d’ici un mois. Selon Gaétan Dubé, ils seront pleinement fonctionnels en novembre prochain.