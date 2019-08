Le rugosa de Rivière-Ouelle s’est refait une beauté

Jolyne Gagné de Rivière-du-Loup a repeint la sculpture du rugosa, fleur emblème de Rivière-Ouelle. Photo : Courtoisie.

Pour le 35e anniversaire du Comité d’Embellissement de Rivière-Ouelle, le comité a mandaté l’artiste Jolyne Gagné de Rivière-du-Loup pour repeindre la sculpture du rugosa, cette fleur emblème de la paroisse. Elle est située devant de l’église de Rivière-Ouelle. Le rugosa demandait une cure de rajeunissement depuis quelques années.

Depuis 2004, Mme Gagné restaure les statues religieuses ou profanes, que ce soit en plâtre, ciment, acier ou en bois. Plusieurs statues du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et un peu partout au Québec ont été repeintes par l’artiste et toujours dans le respect des couleurs et des matériaux des personnages historiques.