L’église de Saint-Pacôme inspire plusieurs projets

Exemple de travail réalisé par Isabelle Demers. Photo : Courtoisie.

L’église de Saint-Pacôme a vu sa fonction détournée en 2019. Plusieurs projets sont en cours de développement dans ces espaces majestueux, dont le développement des technologies innovantes en agriculture verticale de l’entreprise Inno-3B. Vrille | Art actuel a saisi l’opportunité de l’esprit de renouveau et de la transformation de vocation de l’église pour y oser un partenariat et inviter en résidence de création l’artiste multidisciplinaire Isabelle Demers.

Arrivée le 29 juillet, Isabelle Demers ne cesse d’être happée par les possibilités qu’offrent le lieu. D’abord interpellée par les vestiges et contours des meubles sacrés qui sont disparus, elle installe ses tuiles de céramique à peindre sur l’autel mis à sa disposition.

Tirant profit de la période de flottement entre le réaménagement de l’église et sa conversion en laboratoire de culture, ce projet artistique vise à dresser des ponts entre le passé et le futur du bâtiment. Symboliquement, il permet à l’artiste de développer une plus vaste réflexion sur le caractère changeant et métamorphosable de l’existence. En cela, elle s’intéresse à la céramique en tant que médium incontournable, ne serait-ce qu’en raison de sa nature intrinsèquement ambivalente : l’argile crue, infiniment malléable, devient une céramique immuable lorsqu’elle est cuite.

Durant sa résidence qui s’échelonnera jusqu’au 18 août, Isabelle Demers désire créer une œuvre à la fois bidimensionnelle et tridimensionnelle en produisant une murale ponctuée de bas-reliefs et de hauts-reliefs. Le public est invité à suivre l’évolution du travail de l’artiste en venant à sa rencontre à l’église de Saint-Pacôme ou en découvrant le résultat de sa résidence lors du vernissage public en sa présence le samedi 17 août 14 h.

L’œuvre restera disponible et en place jusqu’en septembre.