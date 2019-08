L’OBV de la Côte-du-Sud veut mieux connaître les problématiques liées à l’eau

Photo : Gláuber Sampaio (Unsplash.com).

En pleine démarche de renouvellement de son plan directeur de l’eau (PDE), l’Organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud (OBVCdS) sonde actuellement la population entre Lévis et Saint-Roch-des-Aulnaies sur les problématiques liées au cours d’eau de son territoire. Celles qui seront retenues seront accompagnées d’un plan d’action intégré dans le futur PDE en plus d’être communiquées au ministère de l’Environnement.

Disponible en ligne, le questionnaire suggère un ensemble de 23 problématiques liées à la gestion intégrée de l’eau et qui peuvent être rencontrées sur le territoire de l’OBVCdS. Les répondants sont invités à cibler trois à cinq problématiques qu’ils jugent prioritaires à améliorer et peuvent même en suggérer une, au besoin, qui ne figure pas dans la liste. « Le questionnaire prend une dizaine de minutes à remplir et il s’adresse à toute la population allant de Lévis à Saint-Roch-des-Aulnaies. Nul besoin d’être riverain d’un cours d’eau pour y répondre, car on finit tous par être en contact d’une façon ou d’une autre avec les cours d’eau de notre région », précise Alexandra Lavoie, responsable des communications à l’OBVCdS.

À partir des priorités qui auront été déterminées par les répondants, l’OBVCdS procèdera à la mise à jour de son plan directeur de l’eau, qui lui sera accompagné d’un plan d’action. Une démarche similaire avait été réalisée en concertation avec différents acteurs du territoire en 2013, de rappeler Mme Lavoie. Ces mêmes priorités seront également communiquées au ministère de l’Environnement qui veille au financement de l’OBV dont le mandat est de favoriser la mobilisation, la concertation et le passage à l’action des acteurs liés à la gestion intégrée de l’eau en Côte-du-Sud.

« Le questionnaire en ligne est vraiment un outil facilitant pour ceux qui veulent donner leur opinion sur les enjeux de l’eau, mais qui ne considèrent pas aptes, ou trop éloignés sur le territoire pour participer aux tables de concertation », ajoute Alexandra Lavoie.

Disponible en ligne jusqu’au 1erseptembre, le questionnaire peut être répondu au obvcotedusud.org. Autrement, des activités 5 à 7 visant à aller chercher de vive voix l’opinion des gens, dans un cadre décontracté, seront tenues par l’OBVCdS dans Montmagny et L’Islet d’ici la fin août. Les dates et lieux restent à déterminer de confirmer la responsable des communications.