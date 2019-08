Monique Martin à la Chapelle du quai

Photo : Courtoisie.

Venez rencontrer Monique Martin, artiste peintre, à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle les samedi et dimanche 3 et 4 août 2019 de 13 h à 15 h. Elle créera en direct une toile pour le plaisir du public. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec elle sur sa passion et son cheminement.

Née à La Pocatière, Monique Martin a vécu au Québec jusqu’en 1969 et à Taunton au Massachussetts jusqu’en 2004. Elle demeure maintenant en Floride et à Rivière-Ouelle durant la saison estivale.

Monique Martin a étudié la peinture au Québec et aux États-Unis où elle a aussi fait plusieurs expositions solos et de groupes. Elle est actuellement membre du Groupe Reg’Art à Kamouraska et elle expose et vend ses toiles à la Chapelle du quai pour la saison 2019.