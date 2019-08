Patinage artistique et études à l’École polyvalente La Pocatière dès l’automne

Crédit : Kelli McClintock (Unsplash.com).

Un tout nouveau programme « Patinage-études » sera offert aux élèves de la l’École polyvalente de La Pocatière dès la prochaine rentrée scolaire. Déjà, cinq inscriptions sont confirmées et d’autres pourraient s’ajouter d’ici le début de l’entraînement sur glace prévu le 9 septembre.

Offert en collaboration avec le Club de patinage artistique de La Pocatière, ce tout nouveau programme permettra à des adolescentes et des adolescents de poursuivre leur développement en patinage artistique de niveau supérieur durant le secondaire, en plus de retenir ces jeunes athlètes dans la région.

« Actuellement, les patineuses et patineurs qui voulaient poursuivre dans cette voie devaient joindre les programmes sports-études les plus proches qui sont à Lévis, Rivière-du-Loup ou Rimouski », explique la directrice adjointe de l’École polyvalente Kathy Fortin.

Elle-même patineuse et entraîneuse de niveau national cumulant plus de 30 d’expérience, Mme Fortin a travaillé par le passé à la mise en place et à la gestion de programmes sport-études dans la région de Québec et de la Mauricie. Dans le cadre du projet actuel à l’École polyvalente, elle a travaillé notamment au recrutement de Marie-Josée Otis, entraîneuse de niveau national possédant 26 années d’expérience, qui a collaboré au développement de plusieurs patineurs artistiques qui se sont illustrés à l’échelle internationale. Elle chapeautera les entraînements des élèves à raison de trois avant-midi par semaine au Centre Bombardier de La Pocatière. « Nos quatre filles et notre garçon qui sont actuellement inscrits dans le programme s’entraîneront sur glace 6 h par semaine et 2 h hors glace. Ils bénéficieront aussi d’un encadrement pédagogique hebdomadaire équivalent à 2 h », précise la directrice adjointe.

Ouvert à tous les élèves de niveau secondaire, le programme s’adresse principalement aux patineuses et aux patineurs de compétitions ou de niveau compétitions récréatif (STAR) de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, ou de l’extérieur de son territoire. Le seul critère de sélection à respecter est d’appartenir à un Club de patinage artistique.

Primaire

Concernant les élèves des écoles primaires du secteur de La Pocatière évoluant déjà au sein d’un club de patinage artistique, Kathy Fortin ajoutait qu’ils seraient invités à s’entraîner une fois par semaine au Centre Bombardier sous supervision afin, entre autres, d’augmenter leur volume d’entraînement, tournant pour la plupart entre 3-4 h par semaine. « Principalement, l’objectif est qu’ils apprennent à s’entraîner différemment dans une optique de prévention des blessures et d’une meilleure préparation physique et nutritive. En les intégrant dès le primaire dans un programme de la sorte, ils vont avoir un meilleur aperçu de ce qui les attendra au secondaire s’ils décident de poursuivre en “Patinage-études” à la Polyvalente », résume-t-elle.

Les premiers entraînements du nouveau programme « Patinage-études » de l’École polyvalente de La Pocatière sont prévus le 9 septembre prochain. Toutefois, les parents intéressés à inscrire leurs enfants à ce programme peuvent toujours le faire en communiquant directement avec l’établissement.