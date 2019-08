Près de 2 M$ de plus pour le Cégep de La Pocatière

Le Cégep de La Pocatière. Photo : Archives Le Placoteux.

Le Cégep de La Pocatière recevra environ 2 M$ de plus du ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’année scolaire 2019-2020. Ces sommes sont le fruit, notamment, d’un nouveau modèle de financement adopté le printemps dernier par le gouvernement du Québec.

Anciennement basé sur le nombre d’étudiants fréquentant l’établissement, le nouveau modèle de financement retenu par le MEES fonctionnera désormais par paliers. Ainsi, un établissement collégial qui verrait son nombre d’étudiants chuter par rapport à l’année scolaire précédente ne verrait pas nécessairement son financement diminuer, dans la mesure où il ne change pas de « palier. »

L’ancienne méthode de financement, qui avait cours depuis 25 ans, était décriée depuis maintenant quelques années par les Cégeps du Québec, notamment ceux situés en région qui font les frais d’une baisse démographique plus importante. « Tous les Cégeps s’entendaient sur le fait qu’il fallait revoir le modèle de financement depuis un moment », indique Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Autonomie et imputabilité

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle méthode de financement, 68 M$ ont été consentis par le ministère de l’Éducation. Cette somme s’ajoute aux 151 M$ également injectés par le gouvernement du Québec dans le réseau collégial pour l’année 2019-2020. « Non seulement le gouvernement réinvestit, mais il donne aussi plus d’autonomie aux Cégeps pour qu’ils puissent déterminer où et à quoi ces argents doivent servir. Oui, ça vient avec plus d’imputabilité, mais au moins, chaque conseil d’administration a le loisir d’adopter des budgets qui répondent réellement aux besoins des établissements qu’ils représentent », précise Marie-Claude Deschênes.

Ainsi, pour le Cégep de La Pocatière, la somme de tous ces réinvestissements avoisine les 2 M$ pour un total de plus de 19,5 M$ qui permettent, entre autres, une indexation du salaire des enseignants et des autres dépenses de l’établissement.

« Ce n’est pas l’abondance non plus, quand on considère tous les postes budgétaires qu’on doit assumer, mais ça nous permet de rattraper, en partie, toutes les compressions budgétaires auxquelles ont a dû faire face ces dernières années », mentionne la directrice générale.

De plus, elle ajoute que par cette annonce, le gouvernement envoie un message clair quant au maintien de l’enseignement collégial en région et à l’importance d’avoir accès à une offre de services comparables à celles des gros Cégeps dans les établissements collégiaux de moins 2000 étudiants. « Pour nous, ça va assurément nous aider dans le recrutement de nouveaux étudiants ailleurs au Québec ou à l’international », enchaîne Marie-Claude Deschênes.

Avec un total de 810 étudiants à La Pocatière, 192 au Centre d’études collégiales de Montmagny et 58 au Centre d’études collégiales du Témiscouata, le Cégep de La Pocatière maintient sa population étudiante par rapport à l’an dernier pour l’année scolaire 2019-2020, de conclure la directrice générale.