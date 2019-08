Près de 2 M$ d’investissements autour du bois à Saint-Jean-Port-Joli

De gauche à droite : Jean-Louis Chouinard; Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli; Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine; Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et de Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi—Témiscamingue; Steve Desrosiers; et Geneviève Constancis, directrice développement et représentation chez Art Massif. Photo : Maxime Paradis.

Art Massif Structure de bois et la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé se voient remettre près de 2 M$ du gouvernement provincial pour mener à terme trois projets dont ils sont les porteurs et qui sont intimement liés par la même technologie.

Des deux organisations, Art Massif est celle qui reçoit la plus grosse part du gâteau avec un peu plus de 1,8 M $. L’entreprise port-jolienne spécialisée dans la fabrication de structures de bois lamellé-collé obtient une aide financière de 1,5 M $ du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin qu’elle puisse intégrer la taille automatisée des connecteurs à tiges collées à son procédé de fabrication actuel.

Cette nouvelle technologie, déjà existante en Europe, a été développée ici au Québec par Art Massif en collaboration avec la Chaire industrielle de la recherche sur la construction écoresponsable en bois de l’Université Laval.

« Il s’agit d’un projet évalué à près de 4 M$ qu’on développe depuis cinq ans. Notre objectif est de doubler notre production avec les nouvelles machines, tout en conservant le même nombre d’employés dans l’usine », indique Steve Desrosiers, président de l’entreprise.

Art Massif compte actuellement 34 employés et prévoit embaucher 10 à 12 personnes supplémentaires dans ses bureaux au cours des prochaines années, principalement des techniciens et des ingénieurs. Cette croissance, l’entreprise l’anticipe notamment en raison d’une demande de plus en plus soutenue pour ses produits dans le nord-est des États-Unis. « On a déjà trois projets livrés en un an et ça continue », ajoute Steve Desrosiers.

En parallèle, afin de bien répondre à cette demande et de bien adapter son nouveau procédé de fabrication innovant, Art Massif procède actuellement à l’agrandissement de son usine à Saint-Jean-Port-Joli. La nouvelle structure, conçue de poutres lamellées-collées et assemblées à l’aide du fameux connecteur à tiges collées, est en voie d’être complétée. Deux autres aides financières, soit une de 200 000 $ provenant encore du ministère des Forêts et une autre de 150 000 $ du ministère de l’Économie et de l’innovation ont été versées à Art Massif afin de mener à bien ce projet.

Tour de l’Innovation

Portée par la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé, la Tour de l’Innovation doit prendre place du côté sud de la route 132, face à l’actuel Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. Elle doit remplacer un escalier construit en 1991 et qui donne accès à un promontoire où s’y trouve une statue datant des années 1940.

Évaluée à 300 000 $, la tour en question, dont les travaux sont déjà entamés, sera réalisée par Art Massif et bénéficiera également de la nouvelle technologie de connecteurs à tiges collées développée par l’entreprise. « La Tour reflétera non seulement le savoir-faire innovant d’Art Massif, mais il fera un lien avec la mission du Musée en mettant de l’avant des témoignages de gens innovateurs de la région qui pourront être écoutés par les visiteurs qui l’escaladeront », mentionne Jean-Louis Chouinard, directeur général du Musée.

Prévue pour durer minimalement 50 ans si entretenue, la Tour de l’Innovation est soutenue financièrement par la MRC de L’Islet, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la population, à hauteur de 30 % de confirmer M. Chouinard. Le montage financier du projet est complété par une aide financière de 133 000 $ provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.