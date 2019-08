Projet d’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Vincelotte

Photo : (Buddika Eranda Unsplash.com)

L’Organisme de bassin versant de la Côte-du-Sud (OBVCdS) lance un projet visant l’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats riverains du bassin versant de la rivière Vincelotte. Ce projet, d’une durée de quatre années, permettra la réalisation d’aménagements de bandes riveraines, de haies brise-vent et d’îlots de biodiversité en milieu agricole dans le territoire de la rivière Vincelotte.

La rivière Vincelotte s’écoule sur le territoire des municipalités du Cap-Saint-Ignace et de L’Islet. Les analyses des échantillons de l’eau récoltés durant l’été 2011 ont démontré que la qualité de l’eau de la rivière est considérée comme étant mauvaise. La plupart des usages risquent donc d’être compromis.

Le bassin versant de cette rivière se situe au 20erang des bassins les plus dégradés de la région de Chaudière-Appalaches sur un total de 216 dû à la présence importante d’activités agricoles. Ces facteurs justifient la campagne de sensibilisation, la mise en place et la réalisation d’actions concertées dans cette zone considérée prioritaire pour la région de la Chaudière-Appalaches.

Le 30 août 2019, le projet démarra en force grâce à un voyage de formation pour les producteurs agricoles du territoire sur l’agroforesterie à la Ferme Bertco à Baie-du-Febvre dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Cette ferme est une entreprise agricole reconnue pour ses réalisations innovantes en matière de biodiversité. Les frères Côté possèdent 72 vaches en lactation ainsi que 165 hectares en culture conventionnelle où sont cultivés du maïs, du soya ainsi que des céréales d’automne et des prairies. L’OBVCdS espère que ce voyage sera une source d’inspiration pour les participants et participantes et que cela influencera l’évolution du paysage agricole à proximité de la Rivière Vincelotte dans les années à venir.

Dans les prochaines semaines, les producteurs agricoles du secteur seront contactés et invités à rejoindre le projet. Ceux qui désirent en savoir plus sur le projet ou le voyage sont invités à contacter Geneviève Roux, responsable en agriculture à l’OBVCdS. Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du programme Prime-Vert.