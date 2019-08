Refoulement d’eaux usées à La Pocatière : Près de 50 mm de pluie en un peu plus d’une heure

Près de 50 mm de pluie sont tombés sur La Pocatière le 8 août dernier, en un peu plus d’une heure. Photo : Reza Shayesteh (Unsplash.com).

L’orage survenu à La Pocatière le 8 août dernier a laissé pas moins de 48 mm de pluie sur une durée d’environ 1 h 15. La moyenne pour le mois d’août en entier oscille généralement entre 115 et 120 mm.

Autant les chiffres surprennent, autant l’événement ne serait pas exceptionnel en soi selon Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada. « C’est sûr que c’est beaucoup d’eau sur un court laps de temps. Mais ce qui se distingue surtout, c’est le côté très “local” de cette pluie. Parce qu’à l’échelle du territoire, quand on regarde les données des municipalités environnantes, elles n’ont pratiquement rien reçu », déclare-t-il.

Pour la journée en entier, c’est 58 mm de pluie qui est tombée sur La Pocatière le 8 août, soit près de la moitié de la moyenne saisonnière en précipitation. Avec pareille quantité, Alexandre Parent conçoit facilement que des impacts ont été ressentis dans certaines résidences de la ville.

« Des débordements dans les rues ou dans les sous-sols de maison, c’est souvent ce qu’on observe quand il tombe une cinquantaine de millimètres de pluies en un petit peu plus d’une heure », avoue-t-il.

De plus, la sécheresse qui a sévi pour un troisième été consécutif en juillet n’a pas non plus aidé à la situation selon lui. « Quand il tombe autant d’eau, elle est déjà portée à ruisseler davantage avant d’être absorbée par le sol. Quand les sols sont très secs, comme ça devait être le cas à La Pocatière à cause du peu de précipitations reçues en juillet, le phénomène va simplement s’accentuer », conclut-il.