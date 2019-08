Refoulements d’eaux usées à La Pocatière : La Ville consciente, mais coincée

Plan d’une partie des égouts de la Ville de La Pocatière. En rouge, la 7e Avenue Digé et la 8e Avenue Richard. Les flèches vertes indiquent le sens d’écoulement des eaux. Photo : Courtoisie Ville de La Pocatière.

La Ville de La Pocatière se dit sensible aux préoccupations des résidents de la 7e et de la 8e Avenue, victimes d’un autre refoulement d’eaux usées – le troisième en moins de 15 ans – survenu le 8 août dernier à la suite de pluies diluviennes. Toutefois, en attendant une intervention complète sur l’ensemble du réseau d’égout pluvial et sanitaire mixte qui sillonne ce secteur, peu de solutions s’offriraient à la Ville pour éviter ce type d’événements.

Carte du réseau à la main, le directeur des Services techniques Jacques Desjardins fait très bien la démonstration du « cul-de-sac » dans lequel se trouve actuellement la Ville de La Pocatière. « La 8e et la 7e Avenue se trouvent à l’extrémité sud du premier réseau d’égout de la ville conçu en 1962. Comme toutes les autres rues et avenues qui sont situées au nord, jusqu’à la 4e Avenue, elles sont dotées d’un tuyau d’égout unitaire qui draine et les eaux pluviales et les eaux sanitaires », résume-t-il.

Étant en plus situées au point le plus bas de ce réseau, elles se retrouvent donc, lors de pluies diluviennes, avec une quantité importante d’eau en provenance des rues et des avenues situées sur un terrain beaucoup plus haut. « C’était les normes du temps. Et à l’époque, des orages aussi intenses qu’aujourd’hui, on ne pensait pas à ça parce qu’il n’y en avait pas ou peu », rappelle le directeur des Services techniques.

Pour éviter un engorgement du réseau, lors d’un orage aussi intense que celui vécu le 8 août dernier, la Ville devrait donc non seulement doter la 7e Avenue et la 8e Avenue d’un second tuyau qui accueillerait soit les eaux pluviales ou les eaux sanitaires, mais également toutes les rues perpendiculaires et parallèles, jusqu’à la 4e Avenue Painchaud. « On peut parler d’au moins 10 M $ », estime rapidement le directeur général de la Ville de La Pocatière, Daniel Chabot.

« Et on ne peut pas seulement ajouter le deuxième tuyau sous la 7e et la 8e Avenue et laissez faire les autres rues, parce qu’où les eaux usées de ces rues se drainent à l’heure actuelle, le réseau est également unitaire, donc on se retrouverait avec le même problème, mais ailleurs », ajoute Jacques Desjardins.

Solutions

Consciente que le statu quo ne peut être maintenu et que le réseau devra éventuellement être ajusté, la Ville de La Pocatière regarde actuellement à des solutions pour éviter que d’autres refoulements ne se produisent à court terme. « Nous allons continuer l’entretien et le nettoyage des conduites actuelles et nous regardons aussi pour diminuer l’orifice du tuyau d’accueil qui conduit au réseau unitaire. Ça permettrait de diminuer l’apport d’eau qui entre dans le tuyau lors d’un gros orage. C’est des dispositifs qui ont été inventés que tout récemment », explique M. Desjardins.

Quant à la mise à niveau du réseau d’égout pluvial et sanitaire mixte dans ce secteur, la Ville mentionne que cela viendra, mais pas à court terme. « La première étape est de refaire la 4e Avenue qui est aussi dotée d’un tuyau unitaire pour le pluvial et le sanitaire. Dans le cadre de ce projet, on prévoit l’aménagement d’un bassin de décantation qui accueillera les eaux pluviales avant qu’elles ne descendent vers le fleuve. Une fois que ça sera fait, on pourra prévoir l’ajustement du réseau dans les autres rues et avenues, en fonction des aides financières gouvernementales qui seront alors disponibles à ce moment », de conclure le directeur général de la Ville.