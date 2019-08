Le Comité de développement et la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska ont officiellement inauguré le nouvel espace de jeu familial du parc Adélard-Lapointe.

Ouvert aux citoyens depuis juin dernier, on y retrouve notamment un parcours d’hébertisme et des jeux d’eau. La réalisation de cet espace de jeu familial représente un investissement de plus de 130 000 $.