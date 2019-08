Simon Dion-Viens ajoute une course à son calendrier grâce à Rousseau Métal

Simon Dion-Viens confirme qu’il participera à la course du Canadian Tire Motorsport Park le 25 août prochain à bord d’une voiture aux couleurs de Rousseau Métal. Photo : Courtoisie.

En effet, toute l’équipe SDV Autosport est enthousiaste à l’idée de participer à une course supplémentaire en 2019. « On est vraiment content d’ajouter une cinquième course à notre calendrier », explique Simon.

Grâce à une entente majeure avec le manufacturier Québécois Rousseau Métal, le coureur pourra montrer une fois de plus son savoir-faire dans quelques jours.

« Je suis extrêmement fier d’être associé à cette compagnie et nous utilisons d’ailleurs leurs fameux coffres d’outils dans ma remorque et dans la ligne des puits lors de nos évènements NASCAR. Ce sont des produits de grande qualité et mon association avec Rousseau Métal s’incorpore très bien à mon programme de course et mon association avec Castrol. C’est avec des partenaires tels Rousseau que je peux faire ce que j’aime dans la vie », poursuit le pilote du Kamouraska.

Si l’entreprise affirme s’impliquer dans le sport automobile depuis plusieurs années notamment dans la Série IndyCar, c’est son partenariat avec Simon Dion-Viens qui lui a permis de s’impliquer dans la Série NASCAR Pinty’ s. « Nous sommes heureux de soutenir Simon. On voit qu’il est vraiment passionné par ce qu’il fait et c’est un excellent ambassadeur pour nos produits », mentionne Charles-Alexandre Paré, président et directeur général.