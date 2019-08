Une 9e position chaudement disputée pour Dion-Viens au GP3R

Simon Dion-Viens. Photo : Patrice Marchessault.

Simon Dion-Viens était en piste le week-end dernier dans le cadre de la 50e édition du prestigieux Grand Prix de Trois-Rivières. À bord de la voiture Ford Castrol Canada supportée par Rousseau Métal, Bestbuy Pièces d’Auto et Impact Ford, le pilote du Kamouraska a croisé le fil d’arrivée en 9e position au terme d’une course chaudement disputée.

« Nous sommes arrivés à Trois-Rivières avec beaucoup d’optimisme avec une toute nouvelle voiture préparée par l’équipe Jacombs Racing. J’avais vraiment hâte de prendre la piste et d’essayer pour la première fois ce tout nouveau bolide. Toutefois, en raison de la météo et des orages, les séances de pratique et de qualifications du samedi ont été annulées. Nous avons roulé très brièvement le dimanche matin lors de l’unique séance de pratique avant la course ou nous avons enregistré le 9e meilleur chrono », dit Simon Dion-Viens.

En raison de l’annulation des qualifications, il a dû prendre le départ de la 16e position de la course de 50 tours, car la grille de départ était composée selon l’ordre du classement général de la série Nascar Pinty’s.

Rapidement, Dion-Viens a été en mesure d’effectuer plusieurs dépassements pour se retrouver confortablement dans le Top 10 un peu avant la moitié de la course.

« Après un arrêt aux puits très efficaces par mon équipe, j’ai remonté le peloton graduellement pour me retrouver en 7e position à la mi-course. Toutefois, je n’étais pas très à l’aise avec le comportement de la voiture au freinage en raison d’un sautillement encore très prononcé du train arrière. Je n’ai donc pas pu pousser la voiture comme je l’aurais voulu au freinage. À 15 tours de la fin, j’ai été légèrement bousculé sur une relance et perdu quelques positions. Toutefois, j’ai été en mesure de maintenir une bonne cadence jusqu’à la fin de l’épreuve pour finalement croiser le fil d’arrivée en 9e position tout juste derrière Andrew Ranger », conclut-il.