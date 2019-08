Une activité-bénéfice au profit des Jouets de bois Richard Émond

L’atelier Les Jouets de Bois Richard Emond de Saint-Roch-des-Aulnaies a été frappé par la foudre qui a occasionné un incendie, jeudi après-midi. Photos : Maxime Paradis.

À la suite de l’incendie survenu jeudi dernier à l’atelier de l’entreprise Les Jouets de bois Richard Émond située à Saint-Roch-des-Aulnaies, un groupe de citoyens a décidé d’organiser une activité-bénéfice pour aider les propriétaires Chantal Thibodeau et Benoît Émond à traverser cette dure épreuve.

Le dimanche 18 août, sur les terrains de l’école La Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies, les citoyens désirant soutenir cette entreprise familiale sont attendus sur l’heure du lunch pour prendre part à un dîner hot-dogs. Des jeux et de l’animation musicale sont au programme.

Les personnes qui aimeraient contribuer ou avoir plus d’information sont invitées à communiquer avec Louise Bouchard au 418 234-4310 ou Marie-Claude Bouchard au 418 234-3444.

À propos des Jouets de bois Richard Émond

Membre du Conseil des métiers d’art du Québec, l’entreprise Les Jouets de bois Richard Émond a été fondée en 1978 et se spécialise dans la fabrication de jouets de bois de grande qualité dont la réputation n’est plus à faire.

Conçus à partir de diverses essences de bois (tremble, pin, merisier et chêne) et matières (laine, tissu, cuir, etc.), ces jouets uniques, colorés et sécuritaires, dont les visages sont peints à la main, permettent aux enfants de s’amuser tout en développant leur créativité, leur imagination, leur motricité fine et globale ainsi que leur sens de l’observation.