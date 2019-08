Une halte-garderie à Saint-Jean-Port-Joli

Photo : Element5 Digital (Unsplash.com)

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer l’ouverture d’un nouveau point de service de la halte-garderie. Suite à des demandes répétées du milieu et à une baisse de fréquentation de la halte de Saint-Aubert permettant de libérer du temps d’accueil, Saint-Jean-Port-Joli s’ajoute maintenant aux municipalités desservies.

Grâce à la collaboration de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, la halte sera offerte dans les locaux de la maison communautaire située au 438, route de l’Église, les mercredis de 8 h 30 à 15 h. Les familles de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase sont les bienvenues. L’éducatrice à l’enfance responsable des haltes, Geneviève Lord, se fera un plaisir d’accueillir les enfants âgés de 18 mois à 5 ans.

La halte-garderie est un service de garde communautaire. Durant la journée, les enfants explorent différentes thématiques. Des activités telles que bricolages, parcours moteurs, sorties au parc et lectures de contes sont prévues à chaque rencontre. L’univers de la halte-garderie permet une expérience de groupe à des enfants d’âge préscolaire en leur permettant de bénéficier d’activités éducatives et plaisantes, tout en renforcissant leur autonomie et leur capacité de socialisation. Il permet aussi au parent de profiter d’un petit répit bien apprécié.