Une nouvelle offre touristique pour Duvetnor grâce à un nouveau navire

Le nouveau navire de Duvetnor, Le Renard. Photo : Courtoisie.

Duvetnor, qui assure l’offre touristique depuis 30 ans sur les îles et dans l’estuaire, renouvellera son offre touristique grâce à un nouveau navire, Le Renard. Des séjours de plusieurs nuits sur l’île aux lièvres entrecoupés de différentes excursions dans des endroits inédits seront proposés dès l’an prochain.

Le Renard a été construit au chantier de MetalCraft Marine de Kingston au coût de 1,2 M$. Il mesure 15 mètres et peut embarquer 28 passagers et deux membres d’équipage.

Pour le moment, en période de pointe, il permet de faire des allers-retours sur l’île aux lièvres en support aux autres navires. Toutefois, son utilisation évoluera l’an prochain. Duvetnor explore actuellement différents endroits pour accoster, dans le but d’offrir des nouveautés à sa clientèle, pour explorer l’estuaire et le fjord à partir de Rivière-du-Loup.

« On va commencer à offrir des départs de plus longue durée pour des gens de la région de Rivière-du-Loup, de Kamouraska, Trois-Pistoles et du Témiscouata, qui voudraient par exemple aller pendant une journée, à Tadoussac ou dans le fjord du Saguenay. On veut offrir des excursions journalières et on veut commencer dès la fin du mois d’août et en septembre », indique Mélanie Doré, aux communications et marketing de Duvetnor.

L’an prochain, le projet Destination Estuaire se déploiera. Il s’agit de proposer des séjours de cinq nuits et six jours où les touristes découvrent le fleuve et reviennent dormir sur l’île aux lièvres.

« Les touristes vont découvrir les fleuves d’un tout autre angle. On peut aller à plusieurs endroits, faire un pique-nique aux îles Pèlerins, accoster à Cap-aux-saumons, l’île verte, etc. On va se promener avec ces gens-là et ce sera toujours guidé et commenté », ajoute Mme Doré.

Duvetnor compte désormais sur une flotte d’une demi-douzaine de navires.