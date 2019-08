Une patinoire neuve pour Saint-Bruno-de-Kamouraska

Gilles Beaulieu, Véronique Caron et Martine Lévesque du comité de loisirs de cette année et de l’an passé, ainsi que le maire Richard Caron et la présidente des fêtes du 125e Angèle Dionne. Photo : Stéphanie Gendron

Saint-Bruno-de-Kamouraska propose une patinoire neuve et revampée pour les jeunes du village qui sont plus nombreux. D’ailleurs, alors qu’il y a quelques années on s’inquiétait en raison du nombre à la baisse de jeunes à l’école, on prévoit le retour de la maternelle 5 ans cette année, après quelques années d’absence.

Les travaux sur la patinoire ont été réalisés en 2018, mais Saint-Bruno a inauguré sa nouvelle patinoire le mardi 13 août 2019, quelques jours avant la tenue des activités du 125e.

De nouvelles bandes ont été installées, alors que la surface est demeurée la même. Le projet total a coûté 47 200 $, financé grâce au Comité municipal des loisirs (à partir des profits du Festi-Brûlot et du carnaval), la MRC de Kamouraska, ainsi que des dons de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, du Salon de quilles de Saint-Pascal, de la famille Gérard Thériault et de la part d’autres familles et entreprises.

« C’est bien achalandé les soirs d’hiver et cela crée un emploi pour le surveillant pendant environ 10 semaines», a souligné le maire de Saint-Bruno, Richard Caron.

«La rénovation de la patinoire est devenue une nécessité pour nos citoyens. Nous désirons offrir des infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes familles qui veulent s’installer chez nous », ajoute-t-il.

125e

Rappelons que les 125 ans de la municipalité seront célébrés cette fin de semaine du 13 au 18 août. Les fêtes s’ouvriront le vendredi soir par un hommage à AC/DC. La journée du samedi sera consacrée aux familles souches, avec un tournoi de balle, une exposition des œuvres d’artistes et d’artisans locaux et un souper méchoui de retrouvailles. L’abbé Guy Paradis sera de retour à Saint-Bruno le dimanche pour y célébrer la messe. Un brunch, un gala amateur et un souper BBQ clôtureront les fêtes.