Une semaine du patrimoine sous le thème de l’économie d’autrefois

Le comité organisateur de la Semaine du patrimoine. Photo : Maxime Paradis.

Les activités économiques d’antan seront au cœur des activités prévues cette année dans le cadre de la Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies. Une activité consacrée entièrement à cette thématique est même prévue le samedi 10 août prochain.

Prévue au parc du Méandre, situé sur la route de l’Église entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, cette activité prendra l’allure d’une fête familiale où histoire, loisirs et terroir s’entremêleront. Une descente en kayak sur la rivière Ferrée animée par Christian Joncas permettra de lever le voile sur les loisirs du passé, tandis qu’une épluchette de blé d’Inde organisée par les Chevaliers de Colomb du conseil des Aulnaies fera un clin d’œil à ces rassemblements fort populaires de l’époque. Enfin, Mireille Forget présentera un compte-rendu des activités économiques d’autrefois sur la Rivière, des Amérindiens à aujourd’hui.

Le lendemain, la messe de bénédiction des animaux de compagnie, devenue un incontournable de la Semaine du patrimoine, débutera à 10 h à l’église.

« C’est une activité qui est toujours appréciée. Les gens viennent nombreux, pas seulement avec leurs chiens et leurs chats, mais souvent avec des animaux de ferme », indique M. Marc-André Rioux, coordonnateur des Festivités.

Programmation

Partenaire de la Semaine du patrimoine depuis ses débuts, la Seigneurie des Aulnaies donnera le coup d’envoi de cette 4eédition avec son activité « La Croûte du Pays », une activité familiale où des pizzas garnies au goût seront cuites au four à bois. Le même jour, des visites guidées gratuites qui s’inscrivent dans le cadre de l’initiative provinciale de gratuité dans les institutions muséales seront proposées. « Nos visites ont toutes été revampées récemment et deux nouvelles se sont ajoutées pour un total de six. C’est une belle occasion pour les gens qui ont déjà visité la Seigneurie de revenir faire leur tour », mentionne le directeur général du site, André Anglehart.

L’historien derrière l’amélioration et le développement de ces visites, Félix-Antoine Têtu, doit d’ailleurs offrir une conférence portant sur l’histoire de la meunerie au Québec, le mercredi 7 août à 19 h 30, au Café du Bon Dieu. De leur côté, les groupes de camps de jour désireux de découvrir ce métier de meunier pourront le faire le vendredi 9 août dès 9 h au domaine seigneurial, dans le cadre de l’activité « Petit meunier d’un jour. » Ils y apprendront à faire de la farine, en plus de visiter la ferme d’un agriculteur de grains bios et le moulin de la Seigneurie des Aulnaies.

Parmi les autres activités à l’horaire, mentionnons des ateliers de tournage et de sciage du bois, des ateliers de forge et le retour de la visite guidée des maisons patrimoniales de Saint-Roch-des-Aulnaies en minibus, le mardi 6, le mercredi 7, le jeudi 8 et le samedi 10 août au départ de la place de l’Église à 10 h et 14 h. Enfin, un concert musical « Murmures du fleuve » avec Steeve St-Pierre au violon et Lino Bélanger à la guitare aura lieu le 4 août à 14 h.

Initiée par un comité de bénévoles soucieux de la préservation du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies, la 4e édition de la Semaine du patrimoine se déroulera du 3 au 11 août prochains. L’an dernier, environ 1000 personnes ont pris part aux activités. Pour plus d’informations concernant la programmation, rendez-vous sur la page Facebook Bonjour des Aulnaies.