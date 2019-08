De gauche à droite : Antoine Taschereau; Eric Dufresne, président de la Seigneurie des Aulnaies; André Anglehart; et André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies. Photo : Maxime Paradis.

La Grande Tablée de la 7e édition de la Fête du Pain sera entièrement « végé » et locale cette année. Une initiative qui vise à faire prendre conscience aux visiteurs l’impact de leur consommation alimentaire sur leur empreinte écologique.

Cette « grande tablée », qui sera concoctée par Antoine Taschereau de Noosphère à Saint-Roch-des-Aulnaies, sera composée d’un buffet chaud, d’un buffet froid et d’un buffet dessert. L’accent sera mis sur les protéines végétales, mais des plats à base de lait ou d’œufs seront également servis.

« Ce n’est pas un menu végétalien, mais végétarien », précise le traiteur afin d’éviter toute confusion.

Pour la Seigneurie des Aulnaies, ce virage végétarien s’inscrit dans un désir de sensibiliser les consommateurs aux alternatives en cuisine afin qu’ils puissent réduire leur empreinte écologique. Servie le samedi 7 septembre de 11 h 30 à 14 h à la salle des censitaires, La Grande Tablée inclura également dans son coût l’accès aux conférences prévues sur le site de la Seigneurie lors de cette journée.

Parmi ces conférences, mentionnons celle de Chloé Gouveia qui présentera les outils nécessaires pour consommer de manière responsable. Au total, une quinzaine d’autres conférences sur l’alimentation, le pain et le blé sont prévues durant toute la fin de semaine, dont celle du porte-parole de cette 7e édition, l’acteur et humoriste Emmanuel Bilodeau, qui communiquera l’amour qu’il entretient pour la miche et son plaisir à le partager. Pour cette conférence, M. Bilodeau sera accompagné du boulanger Charles Létang de la boulangerie Du pain… c’est tout! de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Retour du Godet dollars

Instauré l’an dernier et fortement utilisé par les visiteurs, le Godet dollar sera de retour cette année. Comme le rappelle directeur général de la Seigneurie des Aulnaies, André Anglehart, le godet permet à la roue du moulin de tourner. « L’utilisation par les visiteurs des cinq godets dollars remis à leur arrivée est donc une façon de faire “tourner l’économie locale” auprès de la douzaine d’exposants regroupés au Village des gourmands », ajoute-t-il.

L’an dernier, plus de 2000 visiteurs ont participé à la Fête du Pain, dont la fréquentation augmente en moyenne de 20 à 25 % par année depuis les débuts. Pour en savoir davantage sur la programmation et les tarifs en lien avec cette 7e édition prévue les 7 et 8 septembre prochains, rendez-vous sur le site laseigneuriedesaulnaies.qc.ca.