Vive la rentrée culturelle aux Arts de la scène de Montmagny

Rachid Badouri. Photo : Courtoisie.

Cet automne, la rentrée culturelle est bien chargée aux Arts de la scène de Montmagny. Humour, chanson et théâtre feront des heureux en septembre.

Les deux derniers spectacles des Soirées Rire en Salle sont enfin dévoilés. Entre septembre et avril prochains, les amateurs de cette série d’humour présentée au Cabaret Cogeco seront choyés avec onze spectacles. S’ajoutent désormais le duo François Maranda & Jean-Marie Corbeil ainsi que Matthieu Pepper à la liste étoffée de cette année, où Maude Landry, Korine Côté, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Mathieu Cyr, Didier Lambert, Les Denis Drolet, Papillon Raconteur Rock et Mélanie Ghanimé figuraient déjà.

Pour son 4e one man show, présenté à Montmagny le samedi 7 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance, Patrick Groulx se permet de revenir à la base et d’être celui qu’il veut être : un gars honnête qui aime les gens et qui est plus vrai que jamais. Il a retrouvé le côté brut et pur de son métier de stand-up. Juste avant le spectacle, à compter de 19 h, découvrez les meilleurs moments de sa carrière avec une projection spéciale au Cabaret Cogeco pour souligner ses 25 ans de comique.

Accompagné de l’excellente pianiste Julie Lamontagne, Bruno Pelletier se livre à coup d’anecdotes et de chansons. Un spectacle chaleureux en formule intimiste où il livre les classiques de son répertoire, mais aussi ses coups de cœur de Piaf, en passant par Metallica. À voir le samedi 14 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Derrière les boucles d’or et la voix de poupée bout d’chou de Rosalie Vaillancourt se cache une véritable démone à l’image des enfants roi, soit le titre de son premier spectacle solo, pour un public averti de 13 ans et plus. Découvrez son personnage de « fille naïve un peu trash » à l’humour absurde rappelant celui des Denis Drolet le samedi 21 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Figure emblématique de la chanson, Julien Clerc nous revient dans une formule intimiste, toujours près de son piano, accompagné de son claviériste, et cette fois avec l’ajout d’un quatuor à cordes pour souligner en grand son impressionnante carrière. Julien Clerc offrira un récital composé de ses plus grands succès entrecoupés d’autres chansons de son large répertoire. Un rendez-vous historique promettant de grands moments d’émotion le lundi 23 septembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Après un succès monstre de ses deux premiers one man show, Rachid Badouri est très heureux de revenir sur les planches avec un tout nouveau spectacle. Il sera de passage à Montmagny le samedi 28 septembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger pour présenter son 3e spectacle en carrière.

Les amateurs de théâtre ne seront pas en reste avec Le dernier sacrement. On dit que les gens croyants meurent plus en paix… Atteint d’un cancer en phase terminale, Denis n’est pas croyant, mais il doute. Son infirmière est croyante et la fille de cette dernière est pratiquante. Trois générations, trois points de vue différents. Ne ratez pas cette comédie dramatique immersive portée par Denis Bouchard le dimanche 29 septembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Procurez-vous vos billets sans tarder au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.