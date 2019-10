Agrandissement historique de près de 2 M$ chez Plastiques Gagnon

Marie-Hélène Lavoie (directrice de l’administration et des finances), Monika Gagnon, Dany Tremblay (directeur général) et François Gagnon. Absent : Jean Gagnon. Photo : Courtoisie.

L’entreprise manufacturière Plastiques Gagnon s’apprête à agrandir ses installations de près de 25 % à Saint-Jean-Port-Joli, entraînant un investissement de 1,7 M$.

Cet agrandissement était devenu nécessaire afin de permettre au leader en moulage de plastique par injection de déployer son plein potentiel.

Plastiques Gagnon fait face actuellement au double défi que représentent le manque de main-d’œuvre et l’augmentation de la demande pour ses services. Devant ce contexte, il est devenu impératif d’améliorer les procédés manufacturiers en se tournant davantage vers l’automatisation. L’entreprise a d’ailleurs déjà investi près de 2 M$ en 2019, notamment pour acquérir sept nouvelles presses à injection. La surface de plancher additionnelle servira à optimiser la production. Les employés disposeront ainsi d’un environnement de travail plus fonctionnel et ergonomique misant davantage sur la santé et la sécurité de ceux-ci, une priorité pour l’entreprise.

L’équipe de direction prévoit que la nouvelle bâtisse sera opérationnelle à la fin de janvier 2020. Les investissements se poursuivront au-delà de cette date. En effet, on prévoit consacrer un budget supplémentaire de 1,4 M$ en achat de nouveaux équipements. À terme, ces améliorations vont permettre à Plastiques Gagnon de mieux faire face à la demande croissante de ses clients. Aucun emploi ne sera éliminé. Au contraire, une douzaine de postes seront créés.

Considérant que ce chantier est le premier du genre en plus de 20 ans, il va sans dire que l’entreprise vit un tournant important dans son histoire. « Nous sommes dans un moment charnière, nous voulons saisir toutes les opportunités pressenties et consolider notre profitabilité à long terme. Nous assurons ainsi notre positionnement sur le marché », explique le directeur général Dany Tremblay.

Le chantier qui a débuté la semaine dernière n’entraînera aucun ralentissement de la production. En tout, ce sont donc 5,1 M$ de dollars qui auront été investis en moins de deux ans par une entreprise dont la renommée et l’expertise ne sont plus à prouver.

Fondée en 1958, Plastiques Gagnon est une entreprise spécialisée en sous-traitance industrielle de moulage par injection de pièces plastiques.