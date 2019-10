Bilan des portes ouvertes à la caserne

Photo : Courtoisie.

Le 12 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, se tenait la traditionnelle journée « Portes ouvertes » de la caserne des pompiers de Saint-Pascal.

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal a accueilli près de 215 personnes provenant des municipalités desservies, mais également des localités avoisinantes du Kamouraska. Pour l’édition 2019, la traditionnelle Journée portes ouvertes se tenait à la caserne principale de Saint-Pascal.

Lors de cette activité, les visiteurs ont pu voir les équipements d’intervention incendie, monter à bord des différents véhicules et essayer la tenue intégrale de lutte d’incendie des pompiers. Des mini habits de pompiers étaient aussi disponibles pour les enfants. Les visiteurs ont manifesté de l’intérêt à découvrir l’univers des pompiers et en apprendre plus sur les comportements sécuritaires pour prévenir les incendies.

De plus, les pompiers ont mis à la disposition des participants des extincteurs portatifs pour une simulation de feu de barbecue; une activité très appréciée autant des jeunes que des adultes.

En nouveauté cette année, l’équipe locale du Service d’urgence en milieu isolé (SUMI) présentait le matériel d’intervention spécialisé pour le sauvetage de victime lors d’activités récréatives en secteurs hors route.