Chevreuil : le contrôle des odeurs, la pierre angulaire au succès

La saison de chasse au chevreuil à la carabine débute le 2 novembre et les chasseurs de cervidé comme vous et moi comptent les heures qui les séparent de cette fameuse ouverture. Les sites sont prêts et depuis quelques semaines, nous sommes allés déposer des pommes ou carottes pour créer une certaine habitude d’alimentation. Certains mâles ont même poussé l’audace à venir aux appâts de jour, ce qui ne fait qu’alimenter nos espoirs. Mais à chaque année, j’entends les mêmes histoires. Après quelques jours de chasse, les chevreuils se sont rapidement adaptés à notre présence assidue en forêt et ils sont soudainement devenus exclusivement nocturnes. Mais que s’est-il passé en à peine 72 heures pour qu’une chasse fort prometteuse se transforme soudainement en défi quasi insurmontable? Vous avez tout simplement contaminé votre site d’odeurs humaines et les cerfs ont changé leurs habitudes. C’est aussi simple et plate que ça! Pour éviter ce problème majeur, il faut prendre toutes les précautions possibles. Vaut mieux faire ce qu’il faut pour garder ces chevreuils diurnes que de corriger les dégâts par la suite. Voici donc quelques points importants à contrôler! Premièrement, lorsque vous allez appâter, éviter de manipuler votre caméra de détection à main nue. Portez des gants de latex. Ainsi, vous ne contaminerez pas votre caméra d’odeurs humaines. Ne touchez pas à vos pommes ou carottes. Personnellement, j’empoigne toujours mes sacs de pommes d’une main munie d’un gant de latex et j’ouvre le sac d’un coup de machette avant de vider le contenu au sol. Lorsque vous allez appâter, empruntez toujours le même sentier et allez-y toujours à la même heure. Les cerfs ne sont jamais bien loin. Ils associeront votre visite au ravitaillement du site et cela ne sera pas négatif. Ne lésinez pas sur place et limitez-vous au site appâté. L’élément le plus important débute lorsque la chasse commence. Même si cela est très tentant, ne chassez jamais votre site à mauvais vent. Si le vent souffle en direction des appâts et que vous y allez quand même, vous gâcherez instantanément tout le travail que vous avez réalisé jusqu’à présent. Si le vent est instable, abstenez-vous aussi. Ne chassez jamais plus de 2 jours de suite au même site et ce, même si les vents vous sont favorables. Après 48 heures au même endroit, un chasseur contamine son site d’odeurs et les chevreuils modifient alors leurs allées et venues pour le visiter uniquement de nuit. Si vous avez plus d’un site, n’hésitez pas à alterner. Si vous n’avez qu’un site, espacez vos visites, vous augmenterez ainsi vos chances de succès. Côté vêtements, essayez le plus possible de les garder exempts d’odeurs de nourriture ou de cigarette. Ne vous promenez pas n’importe où avec vos bottes de chasse. Par exemple, ce n’est pas la meilleure idée d’aller faire le plein de son camion avec ses bottes de chasse! Avant le début de la saison, lavez tout votre linge avec du savon anti-odeur et aspergez-les d’odeurs d’essence d’arbre que vous retrouvez sur votre territoire à chaque fois que vous pénétrez en forêt. Si vous pensez avoir contaminé votre linge d’odeurs, n’hésitez pas à le laver de nouveau. Puisque la majorité des odeurs émanent de votre bouche, procurez-vous de la gomme Gum-O-Flage qui est conçu à base de chlorophylle et qui contient des agents antimicrobiens. Cela peut paraître bien drastique mais il faut bien comprendre que toutes les actions que vous poserez pour contrôler vos odeurs vous rapprocheront du succès. Bonne saison de chasse au chevreuil!