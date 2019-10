Cinq médaillés pour l’équipe de Judo

Megan Lévesque, Charles Dubé, Étienne Martel, Omar Mazouzi, Oscar Dufresne. Deuxième rangée : Osaly Berthiaume, Marie-Jeanne Pelletier et Justin Lizotte. Photo : Courtoisie.

La Coupe Daniel-Hardy se tenait récemment au PEPS de l’Université Laval et a attiré plus de 700 athlètes dans les catégories U12 et plus. Le club Judo-La Pocatière était représenté par huit judokas et cinq sont revenus avec une médaille au cou.

Dans la catégorie U12, Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies a remporté la médaille d’argent, tandis qu’Étienne Martel de La Pocatière se méritait le bronze. Tous les deux en étaient à leur première expérience à ce niveau.

Par la suite, dans la catégorie U14 moins 46 kg, Charles Dubé de Saint-Onésime-d’Ixworth a perdu son premier combat et a remonté le repêchage pour atteindre la médaille de bronze.

Pour sa part, Omar Mazouzi de La Pocatière a fait de même chez les moins 55 kg. Chez les U16 moins 70 kg, Mégan Lévesque de Saint-Pacôme s’est mérité la médaille de bronze après la reprise des combats puisque trois judokas étaient à égalité.

Deux judokas, Osaly Berthiaume de Notre-Dame-du-Portage et Marie-Jeanne Pelletier de La Pocatière ont dû être surclassées de poids puisqu’elles étaient seules dans leur catégorie.

Enfin, le judoka Justin Lizotte de La Pocatière a dû composer avec un changement de poids à la pesée pour se retrouver avec les moins 55 kg alors qu’il était habitué à la catégorie moins 50 kg.