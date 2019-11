Laurent Cuny, vice-président et restaurateur, Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal, Steeve Carrion, président et propriétaire. Photo : Courtoisie.

Le 17 octobre dernier, en présence de nombreux gens d’affaires, d’élus et de citoyens, avait lieu l’inauguration officielle du Resto 266 situé au 266, rue Rochette à Saint-Pascal.

En mars 2019, Steeve Carrion, entrepreneur résident de Saint-Pascal, faisait l’acquisition des anciens locaux du Restaurant Le Bec Fin. En partenariat avec Laurent Cuny, un restaurateur d’expérience du Bas-Saint-Laurent, ils ont réinventé l’espace et le menu afin de créer ce qui deviendra le Resto 266.

Parmi les nouveautés mises en place, on retrouve du nouveau mobilier, l’aménagement d’une cuisine moderne et un menu de style bistro utilisant des produits du terroir comme, par exemple, le hamburger travaillé avec des produits locaux, différents tartares et pizza. Le sous-sol a également été réaménagé pour y accueillir rencontres d’affaires et familiales.

Les heures d’ouverture sont les lundis et mardis de 10 h à 14 h ainsi que du mercredi au dimanche de 10 h à 20 h. Les brunchs sont maintenant offerts tous les dimanches de 10 h à 14 h.